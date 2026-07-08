«Ростелеком» провел серию экскурсий в тульском музее связи для юных программистов

50 учеников центра робототехники и программирования iKids посетили музей связи «Ростелекома» в Туле.

Юные посетители узнали об организации полевой телефонной связи в годы Великой Отечественной войны, ознакомились с работой декадно-шаговой АТС и увидели настоящий пишущий аппарат Морзе. Специалисты провайдера рассказали о телекоммуникационной инфраструктуре Тульской области и ключевых проектах компании в регионе.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

- Такие мероприятия играют важную роль в образовательном процессе, помогая будущим связистам и IT-специалистам ознакомиться с современными технологиями и понять перспективы работы в телекоммуникациях. Мы всегда рады видеть в стенах музея школьников и студентов. Надеемся, погружение в историю отрасли помогает формированию у них представления о компании и возможностях профессионального развития.

Экскурсии в музей связи стали ценным дополнением к образовательной программе.

Мария Иванкова, преподаватель программирования центра iKids:

- Экскурсии в музей связи стали ценным дополнением к нашей образовательной программе. Они позволили молодым людям не только погрузиться в историю, но и заглянуть в будущее технологий. Это важный опыт, который поможет подросткам лучше понять, как устроен цифровой мир.

Музей связи расположен в центре Тулы, в доме 33-а на проспекте Ленина. Экспозиция охватывает три этапа развития отечественной отрасли телекоммуникаций: дореволюционный период, советские годы и наши дни. Здесь можно увидеть экспонаты по истории почтовой, телеграфной и телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, телевидения, мобильной связи. Эти реликвии собрали ветераны и действующие сотрудники «Ростелекома».

Экскурсии проводятся по предварительной записи по телефонам: +7 910 156 37 15 и 8 (4872) 21 72 21.

Больше информации о социальных проектах «Ростелекома» доступно на официальном сайте компании.

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