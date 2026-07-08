Вероника Кожухарова и Мариам Мерабова провели встречу с детьми в «Детской Республике «Поленово».

В «Детской Республике «Поленово» прошла встреча, которая надолго останется в памяти воспитанников. Гостями стали саксофонистка Вероника Кожухарова и певица Мариам Мерабова - не для формального выступления, а для живого, честного диалога с детьми.

Мариам Мерабова - заслуженная артистка России, финалистка шоу «Голос», многократная участница «Евровидения» в составе бэк-вокала у Димы Билана, Ани Лорак и других звезд. Она работала с Николаем Носковым, играла в мюзикле We Will Rock You и озвучивала героинь Disney - Моану и душу Джо из мультфильма «Душа».

Вероника Кожухарова - одна из немногих женщин-саксофонисток мирового уровня. За ее плечами - обучение в Академии имени Гнесиных, выступления по приглашению Пьера Кардена в Париже, работа с президентским оркестром. Для нее саксофон - не просто инструмент, а настоящий друг и голос: «Если долго не играю, скучаю по нему».

Уже в начале встречи артистки задали тон: никакого шоу, только искренность. Вероника, разбирая саксофон «как конструктор», объяснила детям: «Все, что сегодня будет происходить на сцене, это специально для вас. Все живьем. Это важно. Это абсолютно честное отношение к вам».

Вероника Кожухарова и Мариам Мерабова провели встречу с детьми в «Детской Республике «Поленово».

Мариам поддержала коллегу: «Это самое важное. Потому что это честное отношение». Вместо шоу и анимации - искренний диалог, ответы на вопросы и живая музыка.

Мариам предложила ребятам не просто слушать, а почувствовать музыку. Она объяснила, что такое джаз через ритм: «Это вторая, четвертая доля. Поэтому не просто, а так. Раз, два, три, четыре, пять».

Она призвала детей не зажимать тело: «Музыка - это танец. Если вы хотите почувствовать музыку, просто не держите свое тело. Танцуйте».

Вероника поделилась личной историей: в девять лет она доверила подруге секрет, а через три дня о нем знала вся школа. Тогда, впервые почувствовав боль предательства, она взяла саксофон и заиграла грустную мелодию. В звуках инструмента она вдруг услышала голос - и поняла, что может быть певицей. А когда выступала на сцене, чувствовала себя актрисой. Так через музыку все ее детские мечты нашли путь к воплощению.

Мариам рассказала, как в 13 лет одноклассники объявили ей бойкот: она постоянно участвовала в конкурсах и не могла быть на школьных мероприятиях. Спасла ее переживания финальная сцена фильма «Чучело»: «Я поняла главное: не надо обижаться. Все проходит, а честь остается». Она подчеркнула, что важнее не награды, а то, каким человеком ты становишься. «Когда о тебе говорят «хороший человек» - это ценнее любых достижений».

Вероника Кожухарова и Мариам Мерабова провели встречу с детьми в «Детской Республике «Поленово».

Артистки честно признались: «Вдохновение - это те великие, кто творил до нас. Если у тебя не получается, не опускай руки. Они тоже учились. И мы учимся».

Они посоветовали ребятам пробовать разное: ходить на концерты, читать книги, экспериментировать: «Вы найдете себя только тогда, когда будете двигаться вперед».

В завершение прозвучала песня «Снег» из «Смешариков» - но главным подарком стали не ноты, а слова: «Вы еще не понимаете, что это для вас. Мы с вами не заигрываем - мы говорим по-взрослому. Это наше доверие к вам. Когда чуть подрастете, вспомните эту встречу - и улыбнетесь».

Такие встречи - уже традиция в «Детской Республике «Поленово». Расположенный на берегу Оки рядом с усадьбой Поленова, лагерь давно стал местом, куда приезжают не только отдыхать дети, но и делиться самым ценным - опытом, честностью и верой в будущее. А этот разговор о достоинстве, труде и смелости быть собой, возможно, оказался важнее любого мастер-класса.