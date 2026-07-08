«Семья. Благочестие. Любовь»: в Тульском кремле чествовали многодетные семьи региона. Фото: пресс-служба Тульской епархии Русской Православной Церкви.

Награждение прошло после Божественной литургии в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, в день памяти святителя Николы Тульского. Богослужение возглавил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий в сослужении епископа Белевского и Алексинского Серафима, духовенства Тульской и Белевской епархий. Во время богослужения были вознесены молитвы о благополучии российского воинства и скорейшем наступлении мира.

«Семья. Благочестие. Любовь»: в Тульском кремле чествовали многодетные семьи региона. Фото: пресс-служба Тульской епархии Русской Православной Церкви.

Церемония вручения почетного знака прошла при содействии Тульского православного благотворительного фонда «Добролюбие», созданного Тульской и Ефремовской, Белевской и Алексинской епархий, а так же Союзом православных предпринимателей, который был образован на базе Комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Уже несколько лет фонд реализует благотворительные проекты, направленные на поддержку многодетных семей, укрепление института семьи, сохранение духовно-нравственных ценностей и традиций российского меценатства.

«Семья. Благочестие. Любовь»: в Тульском кремле чествовали многодетные семьи региона. Фото: пресс-служба Тульской епархии Русской Православной Церкви.

В этом году почетного знака «Семья. Благочестие. Любовь» были удостоены 33 многодетные семьи, в которых воспитываются 109 детей. Среди награжденных — семьи священнослужителей, многодетные родители, активные прихожане, волонтеры и общественные деятели, которые своим ежедневным трудом, служением ближним и воспитанием детей в православной вере укрепляют духовные основы нашего общества.

«Семья. Благочестие. Любовь»: в Тульском кремле чествовали многодетные семьи региона. Фото: пресс-служба Тульской епархии Русской Православной Церкви.

Особое уважение вызывают семьи, чья жизнь связана со служением Родине. Среди награжденных — семьи, в которых четыре главы семей сегодня выполняют задачи в зоне специальной военной операции, двое сыновей проходят службу в зоне СВО, один супруг погиб при исполнении воинского долга, оказывая медицинскую помощь в качестве фельдшера, а еще одна семья потеряла сына в ходе специальной военной операции. Их стойкость, вера и любовь к Отечеству являются примером истинного мужества и силы духа.

«Семья. Благочестие. Любовь»: в Тульском кремле чествовали многодетные семьи региона. Фото: пресс-служба Тульской епархии Русской Православной Церкви.

Председатель Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», секретарь Президиума Благотворительного фонда «Добролюбие» Михаил Глухов отметил особую значимость нынешней церемонии:

«Для нас это уже не первое вручение почетного знака «Семья. Благочестие. Любовь», но каждое такое событие остается особенным. Сегодняшняя церемония стала по-настоящему знаковой — она прошла во время первой Божественной литургии после Великого освящения Успенского собора Тульского кремля. Это историческое событие, которое придает награждению особый духовный смысл. Всегда волнительно и радостно чествовать людей, которые своей жизнью укрепляют нашу страну. Это семьи, воспитывающие детей в православных традициях, сохраняющие духовно-нравственные ценности и активно участвующие в жизни своих приходов. Именно такие семьи являются основой сильной России, а их пример вдохновляет окружающих на добрые дела, служение ближним и любовь к своему Отечеству».

«Семья. Благочестие. Любовь»: в Тульском кремле чествовали многодетные семьи региона. Фото: пресс-служба Тульской епархии Русской Православной Церкви.

Почетный знак «Семья. Благочестие. Любовь» уже стал символом общественного признания семей, которые своим жизненным примером сохраняют традиционные ценности, воспитывают достойное поколение граждан России и вносят огромный вклад в развитие Тульской области. От всей души поздравляем семьи, удостоенные высокой награды! Благодарим вас за любовь, верность, самоотверженный родительский труд, сохранение православных традиций и достойное воспитание детей.

Пусть в каждом доме царят мир, согласие, взаимопонимание и Божие благословение!

С праздником — с Днем семьи, любви и верности!