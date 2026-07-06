При участии «Молодой Гвардии Единой России» в Туле отметили 133-летие Центрального парка им. П.П. Белоусова

В Туле состоялись праздничные мероприятия, посвященные 133-й годовщине со дня основания Центрального парка культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

Торжественное открытие прошло на главной сцене парка. С праздником жителей и гостей города поздравили заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Борис Воловатов и победитель предварительного голосования партии «Единая Россия», советник генерального директора АО «КРЭМЗ» Владимир Олейников. Они отметили, что Центральный парк остается одним из главных общественных пространств региона, местом семейного отдыха и проведения городских мероприятий, объединяющих жителей разных поколений.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали тематическое пространство в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья».

В рамках праздничной программы активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали тематическое пространство в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья». Для детей и их родителей работали творческие и интерактивные зоны, где гости могли принять участие в мастер-классах, конкурсах, играх и семейных активностях.

Для детей и их родителей работали творческие и интерактивные зоны.

В течение дня молодогвардейцы вручали посетителям воздушные шары с символикой «Тульская область - территория семейного счастья», а также организовали танцевальный флешмоб.

Праздничная программа завершилась творческим концертом.

Молодогвардейцы вручали посетителям воздушные шары с символикой «Тульская область - территория семейного счастья».

«Площадка «Молодой Гвардии» традиционно становится местом притяжения для семей с детьми. Для нас важно создавать условия, в которых родители и дети могут вместе проводить время, участвовать в совместных активностях и получать положительные эмоции», - прокомментировал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Тульской городской Думы Павел Астафьев.

Мероприятие реализовано в рамках проекта «Играем вместе» при поддержке Администрации г. Тула.