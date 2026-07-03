В «Детской Республике «Поленово» прошла выставка «Герои Отечества».

В «Детской Республике «Поленово» на один день развернулся настоящий музей боевой славы. В лагерь приехала команда военно-патриотического проекта «Герои Отечества» с уникальной передвижной экспозицией, включающей подлинное оружие времен Великой Отечественной войны, боевые награды, архивные документы и трогательные фронтовые письма, обнаруженные поисковыми отрядами на полях сражений.

Встречу провели представители нескольких общественных организаций:

- Андрей Львович Подгорный, автор и руководитель проекта «Герои Отечества», президент МОО «Комитет по сохранению памяти героев подвига самопожертвования»;

- Александр Подгорный, командир молодежного звена ВППО «Наследники Победы»;

- Кирилл Михайлович Долинский, руководитель Межрегиональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «ТРИЗНА»;

- Мария Алексеевна Березкина.

В «Детской Республике «Поленово» прошла выставка «Герои Отечества».

Проект реализуется под эгидой Совета ветеранов Вооруженных Сил РФ и направлен на патриотическое воспитание молодежи через живое соприкосновение с историей - не через учебники, а через реальные артефакты, которые когда-то держали в руках защитники Родины.

Особое впечатление на ребят произвели ордена и медали, которыми отмечали подвиги солдат, а также фронтовые письма - исписанные карандашом листки, пропитанные тревогой, надеждой и любовью к близким. Многие из этих документов были найдены спустя десятилетия в окопах, блиндажах и даже в карманах погибших бойцов.

Кирилл Долинский рассказал, как проходят поисковые экспедиции: как аккуратно ведутся раскопки, как важно не просто обнаружить находку, но и установить имя героя, восстановить его судьбу и передать память новому поколению. Он подчеркнул: каждый экспонат - это не просто предмет, а частица чьей-то жизни, чей-то подвиг.

В «Детской Республике «Поленово» прошла выставка «Герои Отечества».

После официальной части дети еще долго подходили к витринам, с интересом рассматривали экспонаты, задавали вопросы и делали фотографии. Многие впервые в жизни держали в руках настоящую фронтовую реликвию. И именно в этот момент история перестала быть абстрактной - она стала осязаемой, живой, личной.

Такие встречи оставляют глубокий след в сердцах. В «Детской Республике «Поленово» они напоминают: память - это не только слова, но и уважение к тем, кто отдал все ради будущего.