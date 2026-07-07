В Донском работает уникальная программа по реабилитации ветеранов СВО «Дайвинг для героев»

Депутат Государственной Думы РФ Надежда Школкина посетила бассейн Донского спортивного комплекса.

Погружение с аквалангами, при помощи опытных инструкторов, помогает справиться с фантомными болями и психологическим стрессом. Так что это важная часть не только получения новых навыков и поддержания физической активности, но и, в том числе, психологической адаптации. Такие занятия дают уверенность и открывают новые возможности в гражданской жизни.

Надежда Школкина подчеркнула, что в Тульской области ведётся большая работа по поддержке участников СВО и их семей.

– Когда мы разговаривали с ребятами в бассейне, все они отметили, что испытали незабываемые эмоции при первом погружении, – сказала Надежда Васильевна. – Выходя из воды, все они ощущали необыкновенные и яркие впечатления. И самое главное-у них появилось желание тренироваться дальше. А некоторые участники и вовсе выразили желание выйти на другой уровень и участвовать уже в профессиональных соревнованиях.

В Тульской области ведётся большая работа по поддержке участников СВО и их семей.

Надежда Школкина поблагодарила бойцов за их патриотизм и за то, что они не на словах, а на деле защищали нашу страну. Также она поддержала идею об организации в будущем профессиональной команды из участников СВО для участия в спортивных соревнованиях.

Глава администрации города Донской Владимир Белов отметил, после полученных ранений и восстановления важно было дать героям возможность при помощи дайвинга почувствовать себя обладающими всеми физическими и социальными возможностями. Он также выразил надежду, что опыт Донского будет масштабирован на всю область, и далее – на Россию.