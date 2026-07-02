Призер Олимпиады «Умницы и умники» Иван Стольников на радио «КП-Тула» пожелал всем юным тулякам уверенно идти к своей цели

Призер Олимпиады «Умницы и умники» Иван Стольников на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Среди призеров 34-го сезона программы «Умницы и умники», которая для многих старшеклассников становится путевкой в жизнь - наш земляк, выпускник школы № 17 из Новомосковска Иван Стольников. В финале он выступал как теоретик, ответил на решающий вопрос и получил заветный орден - ключ к поступлению в МГИМО.

Призер Олимпиады «Умницы и умники» Иван Стольников с ведущим программы «Диалоги» Игорем Копытовым на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Как готовиться к главному интеллектуальному турниру страны? Что чувствуешь, когда на тебя смотрят миллионы телезрителей? Как влияет на характер долгожданная победа, и куда теперь пойдет учиться новомосковский «умник», Иван Стольников рассказал в эфире программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» в Туле.

Призер Олимпиады «Умницы и умники» Иван Стольников в гостях на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

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Призер Олимпиады «Умницы и умники» Иван Стольников на радио «Комсомольская правда» в Туле

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