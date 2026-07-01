Когда есть энтузиазм, всегда хочется большего

Надежда Школкина осмотрела, как проходит благоустройство деревни Скорнево.

Деревня Скорнево, которая входит в состав Архангельского сельского округа Ленинского района – пример того, как собственными силами можно поменять всё к лучшему.

На днях здесь побывала депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Надежда Школкина. Жителей деревни и Надежду Васильевну связывает давняя история дружеских отношений. Впервые она побывала здесь еще пять лет назад, когда обсуждалась программа развития Тульской области. Именно тогда жители деревни решили сделать собственную программу развития Скорнево. Надежде Школкиной показали, как заросшую травой и кустарником поляну превращают в общественное пространство. А еще говорили об общих проблемах деревни – отсутствие воды, автобусной остановки, интернета и многого другого.

Деревня Скорнево – пример того, как собственными силами можно поменять жизнь к лучшему.

Прошло не так много времени, и решение многих этих проблем воплощались в жизнь. Так, по программе «Народный бюджет» было установлено детское игровое и спортивное оборудование, площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола. В рамках муниципального проекта «Наш город» смонтировано дополнительное освещение.

Сама Надежда Школкина называет сейчас деревню Скорнево образцовой:

– Ее жители активно участвуют во всех муниципальных и региональных программах, самостоятельно собирают дополнительные средства на благоустройство, часто проводят работы собственными силами. Так, перголы на Семейной аллее полностью сделаны своими руками. А ещё здесь более 40 многодетных семей. Была здесь уже неоднократно и всё равно каждый раз удивляюсь неравнодушию жителей и тому, как быстро деревня развивается.

Новая остановка появилась в деревне в том числе благодаря помощи Надежды Школкиной.

Очередной приезд был связан с важным событием в жизни деревни. Ранее жители Скорнево просили оборудовать на въезде в деревню остановку общественного транспорта, провести пешеходные дорожки и отсыпать дорогу.

Вместе с жителями осмотрели выполненные работы и новую остановку, которая появилась в том числе благодаря помощи Надежды Школкиной. Потом прошлись по Семейной Аллее, посидели в тени перголы на лавочке, за чашкой чая из самовара поговорили о проблемах деревни. В частности, о законодательных инициативах, от которых зависит решение вопросов жизнеобеспечения территорий.

По программе «Народный бюджет» было установлено детское игровое и спортивное оборудование.

– Разумеется, когда есть энтузиазм, всегда хочется большего и лучшего. Поэтому получила ряд домашних заданий, что хотелось бы видеть здесь в будущем. В том числе помощь в обустройстве дороги к остановочным павильонам общественного транспорта, – подвела итоги поездки Надежда Школкина.