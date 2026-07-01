На стороне красоты.

Еще одним ярким достижением стала победа Янины Снетковой, удостоенной звания врача-косметолога «Доктор года 2026». В чем же секрет успеха?

Двойная победа подтверждает высокий уровень экспертизы команды, приверженность современным медицинским стандартам и философию естественной красоты, которая лежит в основе работы клиники. Мы поговорили с Яниной Снетковой о профессиональном признании, современных тенденциях эстетической медицины и о том, почему сегодня пациенты выбирают комплексный подход к красоте и здоровью.

Янина, поздравляем вас с победой в премии «Клиника года 2026» в номинации «Доктор года». Что для вас означает эта награда?

«Эта награда — не только признание моего личного профессионализма, но и подтверждение правильности выбранного мной пути. Для меня это знак доверия со стороны коллег и, что самое важное, пациентов. Победа в такой престижной номинации мотивирует меня не останавливаться на достигнутом и продолжать задавать высокие стандарты качества в индустрии эстетической медицины».

Вы владеете всеми инъекционными и аппаратными методиками, представленными в клинике эстетической медицины Елены Черных. Как клиника помогает врачам постоянно развиваться и осваивать новые технологии?

«Развитие — это фундамент нашей работы. Клиника создает экосистему непрерывного обучения: мы посещаем конгрессы в эстетической медицине , приглашаем экспертов мирового уровня для проведения мастер-классов и имеем доступ к современным протоколам лечения. Клиника не просто «покупает аппараты», а глубоко изучает физику и биохимию каждого процесса, чтобы врачи понимали суть каждой манипуляции».

На стороне красоты.

Сегодня эстетическая медицина развивается очень быстро. По каким принципам в клинике выбирают новые процедуры и оборудование для работы с пациентами?

«Мы руководствуемся тремя принципами: доказательность, безопасность и эффективность. Мы не внедряем «хайповые» процедуры только потому, что о них говорят в соцсетях. Новое оборудование проходит строгий внутренний аудит: мы оцениваем клиническую базу, наличие сертификации и то, насколько результат будет долгосрочным и предсказуемым. Мы выбираем технологии, которые решают конкретные задачи пациента с минимальным периодом реабилитации».

Многие пациенты боятся выглядеть «переделанными» после косметологических процедур. Какой подход к естественной красоте принят в вашей клинике?

«Наш главный принцип — «умная косметология». Мы не стремимся изменить черты лица, наша задача — подчеркнуть индивидуальность и вернуть ткани к их молодому, здоровому состоянию. Мы работаем с качеством кожи, восполняем утраченные объемы деликатно и соблюдаем пропорции».

Вы регулярно участвуете в российских и международных конгрессах и конференциях. Какие мировые тенденции в косметологии сегодня находят отражение в работе вашей клиники?

«Сегодня мир движется в сторону персонализации, а так же «skin quality» — когда во главе угла стоит не заполнение пустот, а безупречная текстура и сияние кожи. Все эти мировые векторы интегрированы в наши протоколы».

На стороне красоты.

С какими запросами чаще всего обращаются пациенты сегодня и как изменилось их отношение к косметологии за последние годы?

«Запросы стали более осознанными. Если раньше это были точечные процедуры, то сейчас пациенты приходят за комплексным омоложением и сохранением качества кожи. Люди стали больше ценить естественность и долгосрочное здоровье лица и тела».

Если бы вам нужно было в нескольких словах описать философию клиники эстетической медицины Елены Черных, что бы вы сказали тем, кто только планирует свое первое посещение?

Наша философия — это «Красота через здоровье и естественность». Мы здесь для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно, оставаясь самим собой. Приходите к нам за экспертностью, безопасностью и результатом, который будет радовать вас долгие годы!

Клиника эстетической медицины Елены Черных

Адрес: ул. Шевченко, дом 5

Телефон: +7-487-251-52-38, +7-960-602-85-13

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