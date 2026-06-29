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Общество29 июня 2026 6:00

Бойцы тульского отряда БАРС служат только в границах региона

В Тульской области продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты важных объектов инфраструктуры
Источник:kp.ru
Бойцы тульского отряда БАРС служат только в границах региона.

Бойцы тульского отряда БАРС служат только в границах региона.

Фото: Алексей ФОКИН.

Бойцы отряда БАРС Тула действуют в составе мобильных огневых групп. Они работают в тесном взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны. Основная задача заключается в защите критически важных объектов и элементов жизнеобеспечения региона от атак вражеских беспилетных летательных аппаратов.

География службы строго ограничена. Операции проводятся исключительно на территории Тульской области. Бойцы не уезжают за пределы региона и находятся рядом со своими семьями.

Те, кто уже поступил на службу, показывают высокую эффективность. Они перехватывают вражеские дроны на подступах к области и не допускают разрушений на родной земле.