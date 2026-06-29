Бойцы тульского отряда БАРС служат только в границах региона. Фото: Алексей ФОКИН.

Бойцы отряда БАРС Тула действуют в составе мобильных огневых групп. Они работают в тесном взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны. Основная задача заключается в защите критически важных объектов и элементов жизнеобеспечения региона от атак вражеских беспилетных летательных аппаратов.

География службы строго ограничена. Операции проводятся исключительно на территории Тульской области. Бойцы не уезжают за пределы региона и находятся рядом со своими семьями.

Те, кто уже поступил на службу, показывают высокую эффективность. Они перехватывают вражеские дроны на подступах к области и не допускают разрушений на родной земле.