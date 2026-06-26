Алексей Эрк побывал на выпускном вечере учеников Гуманитарно-математического лицея

Глава Тулы алексей Эрк поздравил выпускников гуманитарно-математического лицея.

В этом году Центр образования № 1 – Гуманитарно-математический лицей имени Героя России Д.Е. Горшкова окончили 215 юношей и девушек, почти половина из них – медалисты. Среди выпускников – 15 стобалльников, один ученик набрал высшие баллы сразу по двум предметам.

Торжественное мероприятие состоялось в Городском концертном зале.

Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк обратился к ребятам:

– Позади у вас 11 лет упорной учебы, экзамены, впереди – выбор дальнейшего пути, поступление в вузы, новые знакомства и открытия. Уверен, полученные в школе знания станут прочным фундаментом для будущих побед. Надеюсь вы останетесь в родном регионе, построите здесь успешную карьеру и крепкую семью. Тульская область объявлена Губернатором Дмитрием Миляевым территорией семейного счастья. У нас созданы все условия для жизни, самореализации, работы, рождения и воспитания детей. С праздником, дорогие выпускники! Верьте в себя и свои силы, не бойтесь мечтать и ставить перед собой амбициозные цели. Пусть у вас все получится, в добрый путь!

В этом году ЦО №1 – гуманитарно-математический лицей им. Героя России Д. Е. Горшкова окончили 215 юношей и девушек.

Мэр отметил огромный вклад учителей, которые все эти годы не только давали знания, но и делились жизненной мудростью, учили быть честными, ответственными, любить Родину. Он поблагодарил педагогический коллектив за нелегкий труд и преданность профессии. Выразил слова признательности родителям и пожелал и в дальнейшем гордиться успехами детей.

Среди выпускников – 15 стобалльников, один ученик набрал высшие баллы сразу по двум предметам.

В этом году тульские школы выпустят 2,5 тысяч молодых людей, более 720 из них претендуют на медали.