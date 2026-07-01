Путешественники Любовь и Виталий Тергалинские устроили «кругосветку» за один час в «Детской Республике «Поленово».

В «Детской Республике «Поленово» прошла встреча, которая превратила обычный лагерный день в настоящее приключение. Гостями стали известные путешественники Любовь и Виталий Тергалинские, чей рассказ за один час перенес воспитанников из разных отрядов - от самых младших до старшеклассников - через десятки стран, регионов и удивительных историй.

Для Любови это выступление стало первым опытом общения с такой разновозрастной аудиторией. По ее словам, она волновалась: как заинтересовать одновременно семилетних малышей и семнадцатилетних подростков? Но тревоги оказались напрасными - ребята включились в диалог с первых минут. Настолько активно, что начали задавать вопросы прямо во время рассказа, и Любови пришлось мягко попросить их подождать до конца.

Путешествие началось неожиданно - с кулинарии. Речь зашла о псковских улитках, затем перешла к карельским калиткам - национальному блюду Севера. Через еду незаметно перешли к природе, а дальше история вывела слушателей далеко за пределы России.

Особенно запомнилась история о национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Любовь рассказала о двух осиротевших дальневосточных леопардах - самце и самке, которых поместили в один вольер. Между ними возникла глубокая привязанность, переросшая в пару. Но при выпуске в дикую природу их случайно разлучили. Тогда самец проделал путь более 700 километров, чтобы найти свою подругу. Эта история верности и инстинкта поразила всех - даже самых сдержанных подростков.

Путешественники Любовь и Виталий Тергалинские устроили «кругосветку» за один час в «Детской Республике «Поленово».

Отдельный интерес вызвал рассказ о знаменитом путешественнике Федоре Конюхове, чья деревня находится совсем рядом с лагерем. Любовь поделилась историей о его подопечном - галчонке Грише, которого Федор выкормил из пипетки после урагана. Теперь птица считает его своей «мамой», ревностно охраняет и шипит на всех, кто подходит близко. А еще в хозяйстве Конюхова живет ручной бельчонок, а по всей деревне развешано около 800 скворечников - символ особого отношения к природе.

После рассказа начался настоящий «штурм» вопросов. Дети спрашивали обо всем:

- видели ли путешественники акул и китов,

- правда ли, что в Карелии озер больше, чем семей,

- какие самые большие цветы в мире,

- бывали ли в Египте и Америке,

- как вообще начали заниматься туризмом.

Один мальчик даже с легким упреком заметил, что Калининград остался «за кадром», и с воодушевлением рассказал о смешении культур в этом городе, настоятельно рекомендовав его посетить.

Путешественники Любовь и Виталий Тергалинские устроили «кругосветку» за один час в «Детской Республике «Поленово».

Тергалинские с удовольствием отвечали на все: делились встречей с белой медведицей и тремя медвежатами на ледоколе («они встали на задние лапы и повисли, как елочные игрушки!»), рассказывали, как снимали уникальные кадры в дикой природе, как учились понимать животных и почему выбрали путь путешественников.

Самое важное, что осталось после встречи, - это энергетический обмен. Любовь призналась: обычно выступления перед взрослыми утомляют, но здесь она чувствовала себя «словно на земляничной поляне». От детей исходила такая искренняя энергия, а их горящие глаза заряжали жизнью. «Я не устала - я получила мощнейший заряд бодрости», - сказала она.

Встреча с Любовью и Виталием Тергалинскими стала еще одним подтверждением философии «Детской Республики «Поленово»: настоящие истории, рассказаны от сердца, способны объединить поколения, пробудить любопытство и показать - мир огромен, удивителен и доступен каждому, кто умеет его слушать и видеть.