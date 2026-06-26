Участники отряда БАРС в Тульской области не подлежат мобилизации. Фото: Алексей ФОКИН.

Главное отличие службы в отряде БАРС от обычной военной службы заключается в особом правовом статусе участников.

Члены формирования не являются военнослужащими. Это означает, что на них не распространяется призыв по мобилизации, они не привлекаются к специальной военной операции и сохраняют полное право на выезд за границу.

Деятельность отрядов легализована федеральным законом, подписанным Президентом РФ Владимиром Путиным 4 ноября. Документ разрешает добровольцам участвовать в защите региона как в военное, так и в мирное время. При этом бойцы служат исключительно на территории Тульской области и не уезжают далеко от семьи.