В поле с умом: как комбайны Ростсельмаш экономят время, деньги и нервы тульским аграриям.

Корреспонденты КП заглянули в ООО «Нива» и Тульское НИИ сельского хозяйства филиала ФИЦ "Немчиновка", руководители агропредприятий Сергей Логвинов и Сергей Ларин дали коротко и по делу ответ на главный вопрос - почему они делают ставку на комбайны Ростсельмаш RSM 161 и T500.

Эти машины - настоящие силачи, которые экономят время, деньги и нервы. Рассказываем о главных преимуществах, которые заставляют фермеров возвращаться к отечественному бренду снова и снова.

Т500: когда нужна чистая мощь

Сергей Ларин из Тульского НИИ сельского хозяйства ставит во главу угла надёжность. И Т500, по его словам, полностью оправдывает это требование.

- Мы уже много лет работаем с техникой Ростсельмаш, и вся наша линейка - это их комбайны и тракторы. Зерноуборочный комбайн Т500 мы выбрали за его универсальность и мощь. Это настоящий работяга. Он убирает всё подряд без потерь, а зерно в бункер выдаёт чистое, прямо готовое к хранению. Никаких лишних затрат на доработку!

В чём его главный секрет? Под капотом - 360 «лошадей». Огромный бункер почти на 10 тонн позволяет реже отвлекаться на выгрузку, а сама выгрузка занимает меньше двух минут. Это колоссальная экономия времени!

Но для тульских полей главное - проходимость. У нас почвы тяжёлые, но у Т500 клиренс 50 сантиметров и полный привод. Там, где другие сядут по брюхо, он спокойно едет. Механизаторы от него в восторге: мощный, запчасти всегда есть, в поле не подводит. По итогу - одни плюсы и для людей, и для хозяйства.

В поле с умом: как комбайны Ростсельмаш экономят время, деньги и нервы тульским аграриям.

RSM 161: когда нужна универсальность и «ум» машины

Сергей Логвинов из ООО «Нива» ценит в технике универсальность и современные решения. Именно поэтому их выбор пал на RSM 161.

- Мы используем этот комбайн на всех полях, он отлично справляется со всем спектром наших культур: и зерновыми (пшеница, ячмень), и бобовыми (горох, соя), и масличными (подсолнечник, рапс). Это невероятно удобно, когда одна машина может качественно убрать любой урожай. А значит, уборочная кампания завершится вовремя и с отличными показателями.

При такой нагрузке важно, чтобы техника не ломалась. Поэтому мы ориентируемся на машины, которые легко починить. С техникой Ростсельмаш в этом плане всё отлично: запчасти всегда есть в наличии, а у производителя - сильная сервисная служба. Специалисты всегда на связи и, если в поле что-то случается, приезжают прямо к нам и проводят ремонт на месте. Это позволяет избежать простоев, что напрямую экономит наши ресурсы и нервы.

Но главная «фишка» этой машины - её «мозги». Речь о системе РСМ Агротроник. Это уже не просто уборка, а настоящее точное земледелие. Во-первых, автопилот по GPS ведёт комбайн по заданной траектории. Это снижает нагрузку на механизатора и исключает ошибки от усталости, особенно в ночные смены. В итоге растёт выработка, а значит, и зарплата работника, и прибыль хозяйства.

Во-вторых, система создаёт карту поля (картирование урожайности), где видно, сколько зерна собрано с каждого метра. Это бесценные данные! Мы видим проблемные участки с низкой урожайностью и на основе этой информации планируем работу на следующий год: где нужно внести больше удобрений или изменить обработку почвы.

В итоге выбор техники сводится к простой математике. Комбайны Ростсельмаш - это не просто машины, а надёжные бизнес-партнёры. Они не боятся тяжёлой работы, помогают избежать простоев и дают точные данные для будущего урожая. Как говорят сами аграрии, когда у тебя в поле техника, которая не подводит, ты можешь спать спокойно. А это, пожалуй, главная гарантия успеха в любом деле.