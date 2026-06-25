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Общество25 июня 2026 6:00

Бойцы тульского отряда БАРС получат от 30 до 100 тысяч рублей ежемесячно

В Тульской области продолжается формирование отряда для борьбы с беспилотниками
Источник:kp.ru
Бойцы тульского отряда БАРС получат от 30 до 100 тысяч рублей ежемесячно.

Бойцы тульского отряда БАРС получат от 30 до 100 тысяч рублей ежемесячно.

Фото: Алексей ФОКИН.

Контракт на участие в отряде БАРС Тула заключается с 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. Ежемесячные выплаты составляют от 30 до 100 тысяч рублей. Точная сумма зависит от занимаемой должности и воинского звания бойца.

При этом за участником формирования полностью сохраняется его прежнее рабочее место. Работодатель продолжает выплачивать среднемесячную заработную плату по основному месту трудоустройства.

Дополнительно каждый участник получает медицинское обеспечение в ведомственных учреждениях и страхование жизни и здоровья. Все принятые на службу проходят обязательное обучение по работе с техническими средствами перехвата. Бойцы полностью обеспечиваются необходимым вооружением и оборудованием для выполнения задач.