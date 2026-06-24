В Тульской области набирают бойцов в отряд БАРС для борьбы с беспилотниками. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области продолжается комплектование территориального отряда Боевого армейского резерва страны (БАРС Тула). Главная задача бойцов заключается в противодействии атакам беспилотных летательных аппаратов. Они работают в составе мобильных огневых групп вместе с подразделениями противовоздушной обороны, прикрывая важные объекты инфраструктуры. Зона ответственности ограничена исключительно границами Тульской области. Те, кто уже вступил в формирование, сейчас эффективно перехватывают вражеские дроны на подступах к региону.

Ключевая особенность службы в БАРС заключается в правовом статусе. Участники отряда не считаются военнослужащими. На них не распространяется мобилизация, их не отправляют в зону специальной военной операции, и они сохраняют право на выезд за рубеж. Работа формирования опирается на федеральный закон, который Владимир Путин подписал 4 ноября. Этот документ разрешает привлекать добровольцев к защите территорий как в мирное, так и в военное время.

Контракт заключается с 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. Бойцы получают ежемесячные выплаты от 30 до 100 тысяч рублей, точная сумма зависит от звания и должности. При этом за человеком полностью сохраняется его основное рабочее место и средняя заработная плата. Также государство берет на себя медицинское обеспечение и страхование жизни. Всех принятых обучают работе с техникой и выдают необходимое вооружение.

К службе допускаются граждане, пребывающие в запасе, с образованием от 9 классов. Кандидат должен быстро осваивать новые технические средства и успешно пройти психологический отбор. По здоровью подходят категории А, Б и В. Возраст для солдат, сержантов и прапорщиков ограничен 52 годами. Младшие офицеры могут служить до 57 лет, а старшие офицеры — до 62 лет.

Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства. Также можно связаться напрямую с начальником отряда по номеру +79893889515.