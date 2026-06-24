В Туле установят мемориальную доску актрисе театра Софье Владимировне Сотничевской

Депутаты городской Думы поддержали проект решения об установке мемориальной доски актрисе театра, Почетному гражданину города-героя Тулы Софье Владимировне Сотничевской.

На 22-м очередном заседании городские депутаты рассмотрели около 20 вопросов.

Табличка будет установлена на здании по ул. Л. Толстого, д. 114 Б, где Софья Владимировна проживала в период с 1974 по 1978 годы. С ходатайством об этом выступил Тульский государственный академический театр драмы имени М. Горького.

Первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

– Софья Владимировна Сотничевская всю свою жизнь посвятила театру. Она сыграла 198 ролей и была на сцене до 92-летнего возраста. Ее талантом, харизмой и умением вжиться в роль восхищались многие. Софья Владимировна была не только замечательной актрисой, но и прекрасным преподавателем. На протяжении десятилетий она обучала молодежь сценическому мастерству. Кроме того, Софья Владимировна активно занималась общественной деятельностью. Она была по-настоящему творческим и неравнодушным человеком, внесшим большой вклад в развитие нашего города и его культуры, – отметила первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

Проект решения об установке мемориальной доски актрисе театра, Почетному гражданину города-героя Тулы Софье Сотничевской поддержан единогласно.

Справка "КП"

Софья Владимировна Сотничевская родилась 8 мая 1916 года в Петрограде. В 1940 году закончила Воронежское театральное училище. Во время войны работала в театрах Воронежа, Тамбова, Тулы, затем в театрах Ленинграда, Львова, Омска.

28 августа 1944 года была принята в труппу Тульского драматического театра, где работала до 2009 года.

Софья Владимировна два десятилетия была заместителем председателя тульского отделения Союза театральных деятелей.

Многие годы вела работу с детьми и молодежью: сначала в городском Дворце пионеров, затем как руководитель студии классической драматургии при музее В.В. Вересаева, потом основала собственную студию.

В 2007 году Софье Сотничевской присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями ко Дню Победы. Отмечена знаком «Орден доброты администрации Тульской области», Почетным знаком «За заслуги перед городом» I степени, губернаторской премией «Триумф» I степени.