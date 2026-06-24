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Общество24 июня 2026 13:47

В Туле установят мемориальную доску актрисе театра Софье Владимировне Сотничевской

На очередном заседании Тульской городской Думы депутаты поддержали проект решения об установке мемориальной доски актрисе театра, Почетному гражданину города-героя Тулы Софье Владимировне Сотничевской
Источник:kp.ru
Депутаты городской Думы поддержали проект решения об установке мемориальной доски актрисе театра, Почетному гражданину города-героя Тулы Софье Владимировне Сотничевской.

Депутаты городской Думы поддержали проект решения об установке мемориальной доски актрисе театра, Почетному гражданину города-героя Тулы Софье Владимировне Сотничевской.

На 22-м очередном заседании городские депутаты рассмотрели около 20 вопросов.

На 22-м очередном заседании городские депутаты рассмотрели около 20 вопросов.

Табличка будет установлена на здании по ул. Л. Толстого, д. 114 Б, где Софья Владимировна проживала в период с 1974 по 1978 годы. С ходатайством об этом выступил Тульский государственный академический театр драмы имени М. Горького.

Первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

Первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

– Софья Владимировна Сотничевская всю свою жизнь посвятила театру. Она сыграла 198 ролей и была на сцене до 92-летнего возраста. Ее талантом, харизмой и умением вжиться в роль восхищались многие. Софья Владимировна была не только замечательной актрисой, но и прекрасным преподавателем. На протяжении десятилетий она обучала молодежь сценическому мастерству. Кроме того, Софья Владимировна активно занималась общественной деятельностью. Она была по-настоящему творческим и неравнодушным человеком, внесшим большой вклад в развитие нашего города и его культуры, – отметила первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

Проект решения об установке мемориальной доски актрисе театра, Почетному гражданину города-героя Тулы Софье Сотничевской поддержан единогласно.

Проект решения об установке мемориальной доски актрисе театра, Почетному гражданину города-героя Тулы Софье Сотничевской поддержан единогласно.

Справка "КП"

Софья Владимировна Сотничевская родилась 8 мая 1916 года в Петрограде. В 1940 году закончила Воронежское театральное училище. Во время войны работала в театрах Воронежа, Тамбова, Тулы, затем в театрах Ленинграда, Львова, Омска.

28 августа 1944 года была принята в труппу Тульского драматического театра, где работала до 2009 года.

Софья Владимировна два десятилетия была заместителем председателя тульского отделения Союза театральных деятелей.

Многие годы вела работу с детьми и молодежью: сначала в городском Дворце пионеров, затем как руководитель студии классической драматургии при музее В.В. Вересаева, потом основала собственную студию.

В 2007 году Софье Сотничевской присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями ко Дню Победы. Отмечена знаком «Орден доброты администрации Тульской области», Почетным знаком «За заслуги перед городом» I степени, губернаторской премией «Триумф» I степени.