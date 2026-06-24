В честь памятной даты в Туле появится Оборонный сквер

22-е очередное заседание Тульской городской Думы прошло под председательством Главы города Тулы, руководителя фракции «Единая Россия» Алексея Эрка.

Депутаты поддержали проекты решений о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Тула на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, в план мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта «Наш город», в положения: «О полномочиях органов местного самоуправления МО город Тула в области земельных отношений», «О муниципальном лесном контроле», о назначении собраний граждан по вопросам выдвижения кандидатур сельских старост и другие.

На 22-м очередном заседании городские депутаты рассмотрели около 20 вопросов.

Единогласно был одобрен проект решения о присвоении наименования «сквер Оборонный» городскому пространству на пересечении улиц Оборонной и Староникитской.

Проект решения о присвоении наименования «сквер Оборонный» городскому пространству на пересечении улиц Оборонной и Староникитской одобрен единогласно.

В районе улицы Оборонной расположены объекты культурного наследия регионального значения – противотанковая пушка ЗИС-2, мемориальная доска и памятный знак «Передний край обороны Тулы». Современное название улица получила после Великой Отечественной войны в память о тех, кто не пропустил врага к Москве в 1941 году. Члены комиссии по историческому наследию и городской топонимии поддержали предложение главного управления по Центральному территориальному округу и рекомендовали гордуме принять соответствующее решение.

Глава города Тулы Алексей Эрк.

– Тульская оборонительная операция стала частью одной из крупнейших кампаний Великой Отечественной войны – Битвы за Москву. К 85-летнему юбилею обороны Тулы, 50-летию присвоения городу почетного звания «город-герой» территория сквера, в районе улиц Оборонной и Староникитской, будет обновлена. Уже начавшиеся работы по благоустройству призваны не только украсить город, но и стать достойным подарком к значимым датам. Тематическая входная группа с информационными элементами позволит каждому посетителю узнать о подвиге туляков в годы Великой Отечественной войны. Новое общественное пространство станет настоящим символом связи между героическим прошлым и динамичным настоящим города-героя. Это будет красивое и уютное место, которое хранит важную часть истории Тулы, – подчеркнул Алексей Эрк.