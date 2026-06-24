Врач медицинского центра «Медика» Нанули Нодаровна Месхи стала победителем престижной премии «Клиника года — 2026» в номинации «Доктор года».

Эта награда стала заслуженным признанием многолетнего труда специалиста, который уже более 18 лет помогает пациентам сохранять здоровье и уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня Нанули Месхи возглавляет отделение акушерства и гинекологии медицинского центра «Медика». Она — акушер-гинеколог, детский гинеколог, гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики первой категории. За годы работы доктор помогла тысячам женщин на разных этапах жизни — от первых консультаций в подростковом возрасте до ведения беременности и послеродового сопровождения.

Путь в профессию начался еще в детстве. Мечта стать врачом появилась у Нанули Нодаровны очень рано. Вдохновением для будущего доктора стал родственник — известный врач в Грузии, чья преданность профессии стала примером для подражания. После окончания школы она поступила в Ярославскую государственную медицинскую академию, а затем прошла интернатуру и начала профессиональную практику.

Преданность профессии.

Первые годы работы молодой специалист провела в Киреевском районе Тульской области. Именно там, вдали от крупных медицинских центров, формировался ее профессиональный опыт. Работа в районной больнице позволила освоить широкий спектр практических навыков, включая ультразвуковую диагностику. Позже Нанули Месхи продолжила карьеру в Центральном родильном доме Тулы, а затем перешла в частную медицину.

Сегодня к доктору обращаются женщины с самыми разными вопросами: планирование беременности, лечение гинекологических заболеваний, гормональные нарушения, бесплодие, воспалительные процессы, заболевания молочных желез. Одним из важных направлений работы остается ведение беременности — от первых недель до рождения ребенка.

Кроме того, Нанули Нодаровна проводит широкий спектр ультразвуковых исследований. В своей практике она выполняет УЗИ органов малого таза, фолликулометрию, исследования с цветовым допплеровским картированием, а также диагностику других органов и систем. Благодаря этому к специалисту обращаются не только женщины, но и мужчины.

Особое место в работе врача занимает человеческое отношение к пациентам. Коллеги и пациенты отмечают ее внимательность, отзывчивость и умение выслушать. Нередко прием превращается не только в медицинскую консультацию, но и в доверительный разговор, который помогает человеку справиться с тревогами и страхами. По мнению Нанули Месхи, хороший врач должен быть не только профессионалом, но и психологом.

Преданность профессии.

Несмотря на высокий статус и признание коллег, сама победительница премии говорит о своей работе очень просто. Для нее медицина — это не карьерные достижения и должности, а ежедневная возможность помогать людям. Даже после окончания рабочего дня она остается на связи с пациентами, понимая, что в некоторых ситуациях своевременный совет врача может иметь огромное значение.

Постоянное профессиональное развитие остается важной частью ее жизни. Нанули Нодаровна регулярно участвует в конференциях и образовательных мероприятиях, изучает современные клинические рекомендации и внедряет новые подходы в практику. В сочетании с современным оснащением медицинского центра это позволяет обеспечивать пациентам качественную диагностику и лечение.

За годы работы у врача появились целые семейные истории. Некоторые пациентки, которым она когда-то помогала стать мамами, спустя годы приводят на прием уже своих дочерей. Такие встречи Нанули Месхи считает одной из самых ценных наград в профессии.

«Не любя свою профессию, невозможно быть хорошим доктором», — убеждена Нанули Месхи. И именно эта любовь к своему делу уже много лет помогает ей оставаться одним из самых востребованных и уважаемых специалистов региона.

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