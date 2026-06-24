«Детская Республика «Поленово» поддержала Всероссийские соревнования «Побеждай!».

21 июня в Белой Калитве состоялись девятые Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту «Побеждай!», инициированные олимпийской чемпионкой Анной Чичеровой. Этот год стал рекордным: на старт вышли 78 юных легкоатлетов. Соревнования продолжались более семи часов и подарили зрителям множество ярких моментов и настоящих спортивных триумфов.

Особое впечатление произвел новый символ мероприятия - маскот по имени Попрыгусь. Его дружелюбный образ мгновенно завоевал сердца участников и гостей: за фотографиями с ним выстраивались очереди, а миниатюрные фигурки героя стали памятными сувенирами для всех победителей и призеров.

«Детская Республика «Поленово» поддержала Всероссийские соревнования «Побеждай!».

Значимую роль в этом году сыграло партнерство с «Детской Республикой «Поленово» - известным детским оздоровительным лагерем, расположенным в живописной деревне Бехово Тульской области, на берегу реки Оки. Лагерь выступил не просто как спонсор, а как активный участник поддержки талантливых детей: четырем лучшим спортсменам были вручены бесплатные путевки на тематическую смену, которая пройдет в конце августа.

Этот подарок - гораздо больше, чем приз. Это возможность попасть в уникальное пространство, где каждый ребенок может раскрыть свои способности. Августовская смена в «Детской Республике «Поленово» обещает быть особенно насыщенной: воспитанников ждут творческие мастер-классы, спортивные состязания, экскурсии и общение в окружении заповедной природы.

«Предоставление бесплатных путевок в наш лагерь - это инвестиция в будущее этих детей, - подчеркнули в администрации лагеря. - Мы хотим не только отметить их сегодняшние достижения, но и вдохновить на новые цели, подарить незабываемые впечатления и помочь поверить в себя».

«Детская Республика «Поленово» поддержала Всероссийские соревнования «Побеждай!».

Сотрудничество с турниром «Побеждай!» - не разовая акция, а часть долгосрочной стратегии лагеря по выявлению и поддержке одаренных ребят. И для организаторов соревнований, и для команды «Детской Республики «Поленово» важно, чтобы талант получал не только признание, но и реальные возможности для роста.

Турнир «Побеждай!» в очередной раз доказал: спорт - это не только про рекорды и медали, но и про эмоции, вдохновение и новые горизонты. А партнерство с «Детской Республикой «Поленово» стало ярким подтверждением этого: победа на соревнованиях открыла перед четырьмя юными спортсменами двери в мир незабываемого детского отдыха, дружбы и развития.