Появились кадры с места атаки беспилотника на многоквартирный дом в Щекино. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Правительство Тульской области опубликовало фотографии с места происшествия в городе Щекино, где беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный жилой дом. На снимках запечатлены последствия удара и работа экстренных служб на месте инцидента.

Появились кадры с места атаки беспилотника на многоквартирный дом в Щекино. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Сразу после атаки к месту происшествия прибыли оперативные службы, которые организовали срочную эвакуацию всех проживающих в здании людей.

На месте находятся представители оперативного штаба правительства региона, которые координируют действия всех служб.

Появились кадры с места атаки беспилотника на многоквартирный дом в Щекино. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирного населения. Все жильцы эвакуированного дома находятся в безопасности.

В Тульской области по-прежнему сохраняется угроза атак со стороны беспилотных летательных аппаратов.