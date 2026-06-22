Появились кадры с места атаки беспилотника на многоквартирный дом в Щекино

Правительство Тульской области опубликовало фотографии с места происшествия в городе Щекино, где беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный жилой дом. На снимках запечатлены последствия удара и работа экстренных служб на месте инцидента.
Сразу после атаки к месту происшествия прибыли оперативные службы, которые организовали срочную эвакуацию всех проживающих в здании людей.
На месте находятся представители оперативного штаба правительства региона, которые координируют действия всех служб.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирного населения. Все жильцы эвакуированного дома находятся в безопасности.
В Тульской области по-прежнему сохраняется угроза атак со стороны беспилотных летательных аппаратов.