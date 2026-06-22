Под Тулой беспилотник повредил крышу частного дома. Фото: Алексей ФОКИН.

В населенном пункте, расположенном вблизи Тулы, зафиксирован очередной инцидент с участием украинского беспилотника.

В результате падения обломков произошло возгорание кровли частного жилого строения. На территорию оперативно прибыли сотрудники экстренных служб для оценки ущерба и ликвидации последствий.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, утром 22 июня в Щекино беспилотник совершил атаку на многоквартирный жилой дом. Сразу после инцидента прибывшие экстренные службы организовали срочную эвакуацию всех жильцов из здания. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.