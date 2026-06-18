В Туле состоялась Конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

Ключевым вопросом повестки стала подготовка к предстоящему Съезду партии.

Ключевым вопросом повестки стала подготовка к предстоящему Съезду партии, на котором состоится выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Также участники заседания утвердили делегатов на Съезд партии. По итогам голосования делегатами избраны Андрей Гарифзянов, Юрий Любарский, Александр Никитин, Евгений Смолянинов и Алексей Эрка. Кроме того, в работе Съезда примут участие члены Генерального совета партии Николай Воробьев и Андрей Дубровский, являющиеся делегатами по статусу.

С докладом об итогах предварительного партийного голосования выступил секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор Российской Федерации Николай Воробьев. Он подвел итоги предварительного партийного голосования, отметив высокий уровень вовлеченности жителей региона.

Вручение партийного билета победителю предварительного голосования Владимиру Олейникову.

- В предварительном голосовании приняли участие почти 130 тысяч жителей Тульской области – это около одиннадцати с половиной процентов от общего числа избирателей региона. Для нас это не просто высокий показатель, а подтверждение того, что люди заинтересованы в формировании сильной команды партии в законодательных органах власти и готовы лично участвовать в этом процессе. Жители хотят видеть среди кандидатов тех, кто уже доказал свою эффективность конкретными делами, кто умеет брать на себя ответственность и работать на результат. Предварительное голосование остается открытой и конкурентной процедурой, позволяющей каждому кандидату получить оценку со стороны людей, а каждому избирателю - повлиять на принятие решений. Такой уровень участия говорит о доверии к партии и нашей системе отбора кандидатов, - подчеркнул Николай Юрьевич.

На участие в предварительном голосовании было подано 74 заявления от 56 участников. Конкурс по отдельным округам достигал 11 человек на место. Среди участников - действующие депутаты, общественные активисты, молодежь, представители средств массовой информации, педагоги и участники специальной военной операции.

Вручение партийного билета победителю предварительного голосования Виталию Булгакову.

Еще одним важным вопросом повестки стало обсуждение результатов масштабной форумной кампании по сбору предложений, которая охватила все муниципальные образования Тульской области. На муниципальном этапе состоялось 30 форумов, в которых приняли участие более 2,5 тысяч жителей региона. По итогам этого этапа было собрано порядка 8,5 тысячи предложений. Затем прошли шесть окружных форумов, объединивших свыше тысячи участников и позволивших дополнительно собрать около полутора тысяч инициатив. Итоговой площадкой стал региональный отчетно-программный форум «Есть результат!», собравший в Туле более 900 участников.

Наиболее обсуждаемыми направлениями стали развитие территорий и благоустройство, модернизация инфраструктуры, совершенствование сферы образования и здравоохранения, развитие экономики региона, а также поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

- Главный итог этой работы – активное участие жителей региона в формировании Народной программы партии. Более 10 тысяч предложений, поступивших в ходе обсуждений, стали результатом прямого диалога с людьми во всех муниципальных образованиях Тульской области. Сегодня наша задача – не просто аккумулировать эти инициативы, а обеспечить их дальнейшую проработку и включение в программные решения, – отметил Николай Воробьев.

В конференции приняли участие делегаты из муниципальных образований региона, члены и сторонники партии.

Также в ходе конференции состоялось вручение партийных билетов победителям предварительного голосования Владимиру Олейникову и Виталию Булгакову.

- Прежде всего хочу сказать спасибо за оказанное мне доверие. Для меня это большая ответственность, и я приложу все усилия, чтобы достойно его оправдать. Как член партии «Единая Россия», я убежден, что главная задача нашей работы - быть в постоянном диалоге с людьми и добиваться конкретных результатов. Я хорошо понимаю, какие вопросы и проблемы волнуют жителей, поэтому основное внимание будет уделено практической работе по развитию территорий, совершенствованию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни граждан. В каждом муниципалитете и во всем регионе наша деятельность должна строиться на принципах ответственности, преемственности и эффективности. Именно такой подход позволяет укреплять доверие людей и добиваться положительных изменений, - сказал Владимир Олейников.

Виталий Булгаков отметил, что сегодня перед партией стоят важные задачи, определенные политическим руководством страны, региона, и подчеркнул необходимость консолидации усилий для их эффективного решения.

Участники конференции обсудили задачи предстоящей избирательной кампании и дальнейшую реализацию партийных проектов.