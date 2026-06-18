В «Детскую Республику «Поленово» привезли ретро-мотоциклы.

В завершающий день первой летней смены в «Детской Республике «Поленово» произошло необычное событие - на территорию лагеря приехала передвижная экспозиция тульского музея «Мото-Авто-Арт». Вместо привычных игр и мероприятий ребята оказались в настоящем открытом музее ретро-мотоциклов.

Коллекция, насчитывающая более 400 экспонатов, принадлежит энтузиасту Леониду Павловичу Зякину - человеку, посвятившему жизнь сохранению истории мототехники. Для «Поленово» была специально подобрана часть экспозиции: несколько машин, каждая из которых имеет свою историю и эпоху - от советских моделей времен Великой Отечественной войны до редких зарубежных экземпляров.

В «Детскую Республику «Поленово» привезли ретро-мотоциклы.

Идея организовать такой выезд родилась из стремления сделать прощальный день смены особенным, не просто веселым, а запоминающимся и содержательным. Ребята смогли не только внимательно рассмотреть мотоциклы, но и потрогать их, сфотографироваться рядом и задать вопросы кураторам. Для многих это стало первым знакомством с техникой, которая старше их родителей, а иногда - даже бабушек и дедушек.

Особый интерес вызвали военные модели: дети сравнивали советские и иностранные мотоциклы, обсуждали конструктивные особенности, угадывали страны-производители и с удивлением узнавали, как развивалась мототехника в XX веке.

В «Детскую Республику «Поленово» привезли ретро-мотоциклы.

«Я никогда раньше не видел таких мотоциклов, - поделился один из воспитанников. - Они такие красивые и необычные. Оказывается, раньше все было совсем по-другому!»

Этот визит стал частью образовательной программы «Детской Республики «Поленово», направленной на расширение кругозора, приобщение к истории и развитие интереса к технике. А для первой летней смены 2026 года он стал ярким, неожиданным и теплым финалом - тем самым моментом, который надолго останется в памяти каждого ребенка.