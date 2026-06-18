«Доктор года-2026» в Туле: награды достойным!

Премия, учрежденная медиахолдингом «Дом прессы» - издателем «Комсомольской правды» в Туле, - была вручена на территории Тульской области в десятый раз. Ее участниками стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные.

Вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных в номинации «Доктор года» приняли участие свыше 26 000 жителей Тульской области, которые выразили им свое признание. Эти цифры свидетельствуют об огромном интересе к конкурсу и прямое доказательство того, что работа медицинских работников, их профессионализм и преданность делу ценят и признают те, ради кого они каждый день выходят на смену.

Заместитель министра - директор департамента финансирования и организации государственного заказа министерства здравоохранения Тульской области Александр Фролов вручил награды победителям в номинации «Доктор года», пожелав здоровья всем врачам и тем, кто их окружает – близким, родным и пациентам.

Заместитель министра - директор департамента финансирования и организации государственного заказа министерства здравоохранения Тульской области Александр Фролов.

Победителями в номинации «Доктор года - 2026» стали:

Стоматолог, стоматолог-ортодонт, руководитель и основатель стоматологической клиники «Стоматология Тульская» Елена Лукьянова.

Стоматолог, стоматолог-ортодонт, руководитель и основатель стоматологической клиники «Стоматология Тульская» Елена Лукьянова и Александр Фролов.

Врач-косметолог «Центра эстетической медицины Елены Черных» Янина Снеткова.

Врач-косметолог «Центра эстетической медицины Елены Черных» Янина Снеткова и Александр Фролов.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», рентгенхирург Титал Броян.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», рентгенхирург Титал Броян и Александр Фролов.

Заместитель главного врача по детству ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1», врач-психиатр-нарколог Юлия Перминова.

Заместитель главного врача по детству ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1», врач-психиатр-нарколог Юлия Перминова и Александр Фролов.

Стоматолог-ортопед, гнатолог, руководитель сети стоматологических клиник «Smile Spa» Михаил Арзуманян.

Стоматолог-ортопед, гнатолог, руководитель сети стоматологических клиник «Smile Spa» Михаил Арзуманян и Александр Фролов.

Врач-гастроэнтеролог, руководитель медицинского центра «Физиоздоровье» Олеся Новожилова.

Врач-гастроэнтеролог, руководитель медицинского центра «Физиоздоровье» Олеся Новожилова и Александр Фролов.

Заведующая отделением акушерства и гинекологии, акушер-гинеколог, детский гинеколог, гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики, врач первой категории медицинского центра «Медика» Нанули Месхи.

Заведующая отделением акушерства и гинекологии, акушер-гинеколог, детский гинеколог, гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики, врач первой категории медицинского центра «Медика» Нанули Месхи и Александр Фролов.

Врач-косметолог, дерматовенеролог, дерматолог «Клиники Комаровой» Эльмира Столба.

Врач-косметолог, дерматовенеролог, дерматолог «Клиники Комаровой» Эльмира Столба и Александр Фролов.

Заведующий гинекологическим отделением ЧУЗ "Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Тула Кирилл Сороколетов.

Заведующий гинекологическим отделением ЧУЗ "Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Тула Кирилл Сороколетов и Александр Фролов.

Эндокринолог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики, андролог, эндокринолог-онколог медицинского центра «Созвездие красоты и здоровья» Мария Матвеева.

Эндокринолог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики, андролог, эндокринолог-онколог медицинского центра «Созвездие красоты и здоровья» Мария Матвеева и Александр Фролов.

Генеральным партнером премии «Клиника года - 2026» выступил VOYAH «АВТОКЛАСС».

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