Паралимпийские чемпионки мира и Европы по плаванию посетили «Детскую Республику «Поленово».

В «Детской Республике «Поленово» прошли вдохновляющие встречи с двумя выдающимися спортсменками — Марией Латрицкой и Дарьей Пикаловой, заслуженными мастерами спорта России, многократными чемпионками мира и Европы по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения.

Мария Латрицкая — трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, победительница и серебряный призер чемпионатов Европы, многократная чемпионка России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. На ее счету золото мирового первенства в Сингапуре на дистанции 100 метров брассом. Она представляет Москву и Пензенскую область и тренируется под руководством заслуженного тренера России.

Дарья Пикалова — чемпионка Паралимпийских игр в Токио, обладательница серебряной и трех бронзовых медалей Паралимпиад, многократная победительница чемпионатов мира (7 золотых медалей) и Европы (10 побед). За вклад в развитие спорта она была удостоена Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Паралимпийские чемпионки мира и Европы по плаванию посетили «Детскую Республику «Поленово».

Первая встреча прошла в формате живого диалога. Ребята задавали гостьям вопросы о том, как зарождается любовь к плаванию, с какими трудностями приходится сталкиваться на пути к вершинам и что помогает не терять веру в себя в сложные моменты. Мария и Дарья честно рассказали: за каждым рекордом стоят годы напряженной работы, ежедневная дисциплина, умение слушать тренера и, главное, внутренняя уверенность в своих силах. Они подчеркнули, что настоящий спорт — это не только минуты триумфа на пьедестале, но и постоянное преодоление себя. Их истории вызвали искренний отклик у детей и стали мощным уроком силы духа.

Сами спортсменки отметили высокий уровень вовлеченности аудитории: ребята не стеснялись, задавали глубокие и продуманные вопросы, проявляли живой интерес. Встреча затянулась далеко за запланированное время — диалог шел на одном дыхании. «Нас очень приятно удивила подготовленность и серьезность юных слушателей», — поделились гостьи.

Паралимпийские чемпионки мира и Европы по плаванию посетили «Детскую Республику «Поленово».

На следующий день Дарья Пикалова провела отдельную встречу, посвященную своему недавнему восхождению на Эльбрус — высочайшую вершину Европы. Всего за 10 дней до визита в лагерь она успешно покорила гору и привезла свежие, эмоциональные впечатления. Она рассказала о многомесячной подготовке, физических и психологических испытаниях, важности командной поддержки и тех чувствах, которые возникают, когда стоишь на высоте 5642 метра над уровнем моря. Ребята узнали, что такое восхождение требует не только отличной физической формы, но и огромной силы воли. История Дарьи стала ярким примером того, как смелые цели расширяют границы возможного.

Визит таких спортсменок стал значимым событием в жизни «Детской Республики «Поленово». Расположенный на живописном берегу Оки, лагерь традиционно приветствует выдающихся людей, чей опыт может вдохновить подрастающее поколение. Эти встречи подарили детям не просто новые знания, а настоящее чувство веры: в то, что упорный труд, стойкость и стремление к цели обязательно приводят к успеху — в спорте, учебе и жизни.