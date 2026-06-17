Юрий Цкипури: «Все, что имеет человек, зависит от его здоровья».

Премия, учрежденная медиахолдингом «Дом прессы» - издателем «Комсомольской правды» в Туле, - была вручена на территории Тульской области в десятый раз. Ее участниками стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные. Их объединяет одно – все они работают на благо пациентов, помогают вернуть здоровье людям, а соответственно, улучшают качество жизни жителей региона.
В этом году вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных приняли участие свыше 28 000 жителей Тульской области, в которых выразили признание лучшим врачам и клиникам.
Заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин г. Тулы, председатель Общественной палаты Тульской области, Юрий Цкипури, вручая следующим номинантам заслуженные награды, отметил:
- Для меня огромная радость сегодня быть здесь, потому что я вижу родные, близкие лица. Я стоял у истоков вручения премии «Клиника года» вместе со всей командой «Комсомольской правды» в Туле, его организаторов. Эта торжественная церемония, по сути, отличное преддверие нашего профессионального праздника. Поздравляю всех присутствующих от имени Общественной палаты Тульской области, а значит - от всего гражданского общества. Нам посчастливилось обладать самой замечательной профессией на свете. Все, что имеет человек, зависит от его здоровья. Вы стоите на страже здоровья, а значит, - на страже счастья и благополучия каждого. Это огромная радость - понимать, что наш труд, наши заботы не пропали даром, а дали великолепные плоды. Благодарю вас за ваш труд, ваши коллективы, ваших соратников. Ни один человек не достигает вершины в одиночку. Поэтому вашим коллегам огромное спасибо и низкий поклон. Хочу поблагодарить и руководителей частных клиник, и их сотрудников. Сегодня без частной медицины мы уже не представляем наше здравоохранение и помощь населению. Спасибо вам за вашу огромную и полезную работу.
В номинации «Лучший центр доказательной медицины» назван медицинский центр «Созвездие здоровья и красоты».
«Лучшей клиникой микрохирургии глаза: качество, безопасность, доступность» стала автономная некоммерческая организация «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®».
«Лучшей клиникой доверия и преемственности: экспертная помощь для всей семьи» выбрана федеральная сеть «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» ТУЛА.
«Лучшим центром красоты и здоровья экспертного уровня» - стала Клиника косметологии «Сияние».
«Лучшим санаторием для здоровья и отдыха - живая сила минеральных вод и лечебной грязи» - Санаторий (курорт) «Краинка».
В номинации «Стоматология высоких стандартов» победила стоматология «MClinic» (Эм Клиник).
«Лучший центр здорового зрения для всей семьи: профессионализм и индивидуальный подход» - Центр Здорового Зрения.
«Лучшая клиника эстетической и функциональной стоматологии» - Стоматологическая клиника «ВИАЛ-Дента».
«Лучшим экспертным центром омоложения и здоровья» стала «Клиника Красоты».
Генеральным партнером премии «Клиника года - 2026» выступила группа компаний «АВТОКЛАСС».
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