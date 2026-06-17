Юрий Цкипури: «Все, что имеет человек, зависит от его здоровья».

Премия, учрежденная медиахолдингом «Дом прессы» - издателем «Комсомольской правды» в Туле, - была вручена на территории Тульской области в десятый раз. Ее участниками стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные. Их объединяет одно – все они работают на благо пациентов, помогают вернуть здоровье людям, а соответственно, улучшают качество жизни жителей региона.

В этом году вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных приняли участие свыше 28 000 жителей Тульской области, в которых выразили признание лучшим врачам и клиникам.

Заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин г. Тулы, председатель Общественной палаты Тульской области, Юрий Цкипури.

Заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин г. Тулы, председатель Общественной палаты Тульской области, Юрий Цкипури, вручая следующим номинантам заслуженные награды, отметил:

- Для меня огромная радость сегодня быть здесь, потому что я вижу родные, близкие лица. Я стоял у истоков вручения премии «Клиника года» вместе со всей командой «Комсомольской правды» в Туле, его организаторов. Эта торжественная церемония, по сути, отличное преддверие нашего профессионального праздника. Поздравляю всех присутствующих от имени Общественной палаты Тульской области, а значит - от всего гражданского общества. Нам посчастливилось обладать самой замечательной профессией на свете. Все, что имеет человек, зависит от его здоровья. Вы стоите на страже здоровья, а значит, - на страже счастья и благополучия каждого. Это огромная радость - понимать, что наш труд, наши заботы не пропали даром, а дали великолепные плоды. Благодарю вас за ваш труд, ваши коллективы, ваших соратников. Ни один человек не достигает вершины в одиночку. Поэтому вашим коллегам огромное спасибо и низкий поклон. Хочу поблагодарить и руководителей частных клиник, и их сотрудников. Сегодня без частной медицины мы уже не представляем наше здравоохранение и помощь населению. Спасибо вам за вашу огромную и полезную работу.

В номинации «Лучший центр доказательной медицины» назван медицинский центр «Созвездие здоровья и красоты».

Основатель и руководитель медицинского центра «Созвездие здоровья и красоты» Екатерина Кузовлева и Юрий Цкипури.

«Лучшей клиникой микрохирургии глаза: качество, безопасность, доступность» стала автономная некоммерческая организация «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®».

Заведующая автономной некоммерческой организации «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®» Людмила Алехина и Юрий Цкипури.

«Лучшей клиникой доверия и преемственности: экспертная помощь для всей семьи» выбрана федеральная сеть «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» ТУЛА.

Исполнительный директор «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» ТУЛА Светлана Королева и Юрий Цкипури.

«Лучшим центром красоты и здоровья экспертного уровня» - стала Клиника косметологии «Сияние».

Основатель и главный врач Клиника косметологии «Сияние» Татьяна Заикина и Юрий Цкипури.

«Лучшим санаторием для здоровья и отдыха - живая сила минеральных вод и лечебной грязи» - Санаторий (курорт) «Краинка».

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В номинации «Стоматология высоких стандартов» победила стоматология «MClinic» (Эм Клиник).

Основатель и руководитель стоматологической клиники «MClinic» (Эм Клиник) Илья Маринин и Юрий Цкипури.

«Лучший центр здорового зрения для всей семьи: профессионализм и индивидуальный подход» - Центр Здорового Зрения.

Главный врач Центра Здорового Зрения Олеся Кукушкина и Юрий Цкиупри.

«Лучшая клиника эстетической и функциональной стоматологии» - Стоматологическая клиника «ВИАЛ-Дента».

Заместитель главного врача стоматологической клиники «ВИАЛ-Дента» Александр Иванов и Юрий Цкипури.

«Лучшим экспертным центром омоложения и здоровья» стала «Клиника Красоты».

Врач косметолог «Клиники Красоты» Ирина Далада и Юрий Цкипури.

Генеральным партнером премии «Клиника года - 2026» выступила группа компаний «АВТОКЛАСС».

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