Ирина Рублевская: «Клиника года» – грандиозное событие».

С каждым годом растет и число лауреатов. На этот раз за престижное звание «Клиника года» боролись 27 лечебно-профилактических учреждений.

Заслуженный врач Российской Федерации, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог, депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская вручила дипломы в нескольких номинациях:

Заслуженный врач Российской Федерации, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог, депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская.

- Разрешите мне в первую очередь поприветствовать организаторов этого мероприятия, которое уже 10 лет радует Тулу и многих из вас, кто здесь не в первый раз. С моей точки зрения, это по-настоящему грандиозное событие, которое украшает и нашу с вами жизнь, и жизнь нашего региона в целом. Спасибо «Комсомольской правде», которая несет в нашу жизнь позитив! А каждый из вас, кто здесь присутствует - врачи, медицинские работники - несет здоровье людям. А здоровье - это не только отсутствие болезни. Это, конечно, тот внешний вид, который многие из вас дарят другим. Только когда эти составляющие вместе, человек по-настоящему радуется жизни. И мне очень хочется, чтобы каждый из вас радовался жизни. В самом, казалось бы, неудачном дне есть что-то хорошее. Живите этим хорошим. Засыпайте с хорошим, просыпайтесь с хорошим, думайте о хорошем. И тогда жизнь изменится к лучшему. Наши мысли материальны: все, о чем мы думаем, со временем воплощается. И тогда и жизнь станет лучше, а здоровье крепче.

В номинации «Лучшая клиника по использованию авторских и высокотехнологичных методов лечения» победил «Центр новых медицинских технологий. Клиника профессора Ившина».

Основатель центра и главный врач «Центра новых медицинских технологий. Клиника профессора Ившина» Владислав Ившин и Ирина Рублевская.

В номинации «Лучшая клиника «Стоматология будущего: инновации, комфорт, безупречное качество» награждена стоматологическая клиника «Smile Spa» в Туле.

Основатель и руководитель стоматологической клиники «Smile Spa» в Туле Михаил Арзуманян и Ирина Рублевская.

«Лучшей здравницей активного долголетия и оздоровления для всей семьи» назван санаторий «Строитель».

Генеральный директор санатория «Строитель» Наталия Тимохина и Ирина Рублевская.

«Лучшим центром лазерной медицины» стала федеральная сеть клиник лазерной хирургии «ВАРИКОЗА НЕТ» в Туле.

Руководитель клиники лазерной хирургии «ВАРИКОЗА НЕТ» в Туле Жанна Копаница и Ирина Рублевская.

«Лучшей клиникой: инновации, профессионализм качество в стоматологии» признана стоматологическая клиника «Стоматология Тульская».

Основатель и главный врач стоматологической клиники «Стоматология Тульская» Елена Лукьянова, генеральный директор Денис Калиниченко и Ирина Рублевская.

В номинации «Лучшая клиника репродуктивного здоровья: экспертная помощь на пути к рождению новой жизни» победу одержала сеть многопрофильных медицинских центров «МАТЬ и ДИТЯ» в Туле.

Главный врач многопрофильного медицинского центра «МАТЬ и ДИТЯ» в Туле Ангелина Чибисова и Ирина Рублевская.

«Лучшей сетью косметологических клиник – экспертом комплексного подхода к красоте и здоровью» стала «КЛИНИКА В.Н. КОМАРОВОЙ».

Основатель и руководитель «КЛИНИКИ В.Н. КОМАРОВОЙ» Вера Комарова и Ирина Рублевская.

«Лучшей многопрофильной клиникой диагностики и лечения» названа сеть многопрофильных медицинских центров «СЕМЕЙНАЯ» в Туле.

Главный врач многопрофильного медицинского центра «СЕМЕЙНАЯ» в Туле Юлия Веденская и Ирина Рублевская.

«Лучшим центром эстетической медицины - искусство естественной красоты: гармония индивидуальности и современных технологий» - стала «Клиника эстетической медицины Елены Черных».

Руководитель и основатель «Клиники эстетической медицины Елены Черных» Елена Черных и Ирина Рублевская.

«Лучшим многопрофильным центром экспертной медицины» назван многопрофильный медицинский центр «МЕДИКА».

Основатель и генеральный директор многопрофильного медицинского центра «МЕДИКА» Екатерина Былдина и Ирина Рублевская.

Генеральным партнером премии «Клиника года - 2026» выступила группа компаний «АВТОКЛАСС».

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