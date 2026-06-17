Ирина Рублевская: «Клиника года» – грандиозное событие».

С каждым годом растет и число лауреатов. На этот раз за престижное звание «Клиника года» боролись 27 лечебно-профилактических учреждений.
Заслуженный врач Российской Федерации, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог, депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская вручила дипломы в нескольких номинациях:
- Разрешите мне в первую очередь поприветствовать организаторов этого мероприятия, которое уже 10 лет радует Тулу и многих из вас, кто здесь не в первый раз. С моей точки зрения, это по-настоящему грандиозное событие, которое украшает и нашу с вами жизнь, и жизнь нашего региона в целом. Спасибо «Комсомольской правде», которая несет в нашу жизнь позитив! А каждый из вас, кто здесь присутствует - врачи, медицинские работники - несет здоровье людям. А здоровье - это не только отсутствие болезни. Это, конечно, тот внешний вид, который многие из вас дарят другим. Только когда эти составляющие вместе, человек по-настоящему радуется жизни. И мне очень хочется, чтобы каждый из вас радовался жизни. В самом, казалось бы, неудачном дне есть что-то хорошее. Живите этим хорошим. Засыпайте с хорошим, просыпайтесь с хорошим, думайте о хорошем. И тогда жизнь изменится к лучшему. Наши мысли материальны: все, о чем мы думаем, со временем воплощается. И тогда и жизнь станет лучше, а здоровье крепче.
В номинации «Лучшая клиника по использованию авторских и высокотехнологичных методов лечения» победил «Центр новых медицинских технологий. Клиника профессора Ившина».
В номинации «Лучшая клиника «Стоматология будущего: инновации, комфорт, безупречное качество» награждена стоматологическая клиника «Smile Spa» в Туле.
«Лучшей здравницей активного долголетия и оздоровления для всей семьи» назван санаторий «Строитель».
«Лучшим центром лазерной медицины» стала федеральная сеть клиник лазерной хирургии «ВАРИКОЗА НЕТ» в Туле.
«Лучшей клиникой: инновации, профессионализм качество в стоматологии» признана стоматологическая клиника «Стоматология Тульская».
В номинации «Лучшая клиника репродуктивного здоровья: экспертная помощь на пути к рождению новой жизни» победу одержала сеть многопрофильных медицинских центров «МАТЬ и ДИТЯ» в Туле.
«Лучшей сетью косметологических клиник – экспертом комплексного подхода к красоте и здоровью» стала «КЛИНИКА В.Н. КОМАРОВОЙ».
«Лучшей многопрофильной клиникой диагностики и лечения» названа сеть многопрофильных медицинских центров «СЕМЕЙНАЯ» в Туле.
«Лучшим центром эстетической медицины - искусство естественной красоты: гармония индивидуальности и современных технологий» - стала «Клиника эстетической медицины Елены Черных».
«Лучшим многопрофильным центром экспертной медицины» назван многопрофильный медицинский центр «МЕДИКА».
Генеральным партнером премии «Клиника года - 2026» выступила группа компаний «АВТОКЛАСС».
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