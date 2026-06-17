Сергей Мухин: «Все врачи всегда отдают частичку себя пациентам».

Ее участниками стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные. Их объединяет одно – все они работают на благо пациентов, помогают вернуть здоровье людям, а соответственно, улучшают качество жизни жителей региона. В этом году вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных приняли участие свыше 28000 жителей Тульской области.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин наградил дипломами и благодарностями министерства часть победителей номинаций конкурса.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

- Дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить «Комсомольскую правду» за организацию этого прекрасного мероприятия и замечательного конкурса. «От всей души поздравляю всех нас с юбилеем - это уже десятая премия, а значит, мы постепенно приближаемся к совершеннолетию, которое отметим в еще более широком кругу», - сказал он в своем приветственном слове. - Мы с «Комсомольской правдой» работаем не первый год, очень тесно и плодотворно, благодаря чему есть возможность поблагодарить и отметить лучшие клиники, лучших специалистов и лучшие направления, которые сегодня развиваются на территории региона. Все вы, присутствующие здесь, занимаетесь по-настоящему благим делом: спасаете жизни, делаете людей красивыми, здоровыми и счастливыми. И все это с душой и правильным подходом. Коллеги, желаю счастья и здоровья. Все врачи, все медицинские работники и все, кто рядом с ними, всегда отдают частичку себя пациентам. Пусть же то, что вы отдаете, возвращается к вам вдвойне - тем же самым здоровьем, богатством и счастьем. Поздравляю вас с этим замечательным событием.

«Лучшей региональной клиникой инновационных методов диагностики и лечения для всей семьи» стала ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница».

Главный врач ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» Вячеслав Голубенко и министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

«Лучшей клиникой по развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта в кардиологии» назван ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер».

Заместитель главного врача ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер» Елена Мельникова и министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

В номинации «Лучшая клиника подвижничества в области душевного здоровья» победила ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева».

Главный врач ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» Лев Лосев и министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

«Лучшая клиника персонализированной медицины и комплексного подхода к пациенту» - ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула.

Главный врач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула Владимир Головин и министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

«Лидер в комплексном стоматологическом здоровье региона: от профилактики до инноваций в лечении» награждена ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алена Захарова и министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

В номинации «Лучшая клиника комплексной реабилитационной программы» победителем стал ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1».

Заместитель главного врача ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» Юлия Перминова и министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

«Лучшая клиника в области персонализированной дерматологии и эстетической косметологии» - ГУЗ «Тульский областной клинический специализированный центр дерматовенерологии и косметологии».

Главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический специализированный центр дерматовенерологии и косметологии» Наталья Руднева.

Генеральным партнером премии «Клиника года - 2026» выступила группа компаний «АВТОКЛАСС».

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