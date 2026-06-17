«Под маской аденомы может скрываться онкология»

Заведующий отделением лучевой диагностики больницы ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Тулы, врач-ультразвуковой диагностики высшей категории, уролог, онколог, хирург Михаил Дьяков.

Мужское здоровье – тема, о которой сильный пол часто вспоминает, когда проблема уже дает о себе знать. Однако в вопросах диагностики заболеваний предстательной железы промедление может быть критичным. Врач рассказал нам о том, как отличить доброкачественные процессы от злокачественных, зачем нужен анализ на ПСА и как проходит современная диагностика.

На сонограмме оценка очага до биопсии. Данный очаг – верифицированный рак.

– Михаил Анатольевич, один из главных страхов мужчин: если нашли простатит или аденому, значит ли это, что обязательно будет рак?

– Это самое частое заблуждение. Простатит и аденома (доброкачественная гиперплазия предстательной железы) – это самостоятельные заболевания. Они не «перерастают» в рак напрямую. Но есть важный нюанс: под маской этих доброкачественных процессов может скрываться онкология и наоборот. Именно поэтому при диагностике мы всегда держим в голове все варианты. Кроме того, при этих заболеваниях может повышаться уровень ПСА (простат-специфического антигена) – белка, который служит маркером для скрининга рака простаты.

Здесь критически важен возраст пациента. Острые простатиты чаще встречаются у молодых мужчин, а аденома и рак простаты – это, как правило, история про возраст 50+, хотя, к сожалению, мы все чаще видим эти диагнозы и у тех, кому чуть за 40.

Проблемы с предстательной железой (простатой) могут проявляться по-разному в зависимости от заболевания – будь то простатит (воспаление), аденома (доброкачественное разрастание) или рак. Важно знать основные симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу.

Признаки, на которые мужчинам стоит обратить внимание:

Нарушения мочеиспускания. Это самая частая группа симптомов. Мужчина может замечать:

- Частые и внезапные позывы в туалет, особенно в ночное время (2-3 раза за ночь и более).

- Затрудненное начало мочеиспускания: приходится напрягаться, чтобы начать процесс.

- Вялая, прерывистая или тонкая струя мочи.

- Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря – желание сходить в туалет снова через короткое время.

- Боль, жжение или резь во время или сразу после мочеиспускания.

- В тяжелых случаях возможна острая задержка мочи (невозможность помочиться при полном пузыре).

Болевые ощущения. Боль может быть разной интенсивности и локализации:

- Тянущая, ноющая боль в промежности (между мошонкой и анусом).

- Дискомфорт или тяжесть в нижней части живота, над лобком.

- Неприятные ощущения могут отдавать в пах, мошонку, крестец или поясницу.

- Боль часто усиливается после длительного сидения, полового акта или дефекации.

Сексуальные расстройства. Предстательная железа тесно связана с половой функцией. Воспаление или другие патологические процессы могут приводить к:

- Снижению полового влечения (либидо).

- Эректильной дисфункции (нестабильная или недостаточная эрекция).

- Преждевременному или, наоборот, затрудненному семяизвержению.

- Стертым ощущениям при оргазме или болезненности во время эякуляции.

Общее недомогание. Хронический воспалительный процесс истощает организм, вызывая:

- Повышенную утомляемость и раздражительность.

- Слабость и снижение работоспособности.

- Тревожность и подавленное настроение, часто связанные с постоянным дискомфортом и проблемами в интимной жизни.

Симптомы острой формы (простатита)

При остром бактериальном простатите симптомы выражены ярче и могут сопровождаться высокой температурой (до 39-40 °C), ознобом, сильной интоксикацией и резкой болью в промежности. Это состояние требует немедленного обращения к врачу.

Важно помнить, что симптомы простатита могут накладываться на проявления аденомы простаты. Кроме того, на ранних стадиях рак простаты часто протекает бессимптомно. Поэтому при появлении любых из перечисленных признаков необходимо обратиться к урологу для точной диагностики и исключения онкологии.

Три кита диагностики

– Михаил Анатольевич, на что должен обратить внимание мужчина? Как не пропустить болезнь?

– Ключевой момент – ежегодный скрининг. Есть три основных столпа диагностики заболеваний простаты:

Пальцевое ректальное исследование (ПРИ). Уролог на приеме оценивает размер железы, ровность ее контуров и наличие уплотнений.

Анализ крови на ПСА. Если показатель повышен, это сигнал о возможной проблеме. Но важно понимать: ПСА может расти не только при раке, но и при воспалении или аденоме.

Ультразвуковое исследование (УЗИ). Мы проводим его двумя способами: трансабдоминально (через живот) и трансректально (через прямую кишку) для детального изучения структуры органа.

Если есть подозрение на онкологию, следующим этапом становится МРТ малого таза с контрастом. Это исследование позволяет нам оценить распространенность процесса и понять, из каких именно зон простаты нужно брать материал для анализа. Это особенно важно, когда железа увеличена из-за аденомы – нужно «прицелиться» точно в подозрительный участок.

Биопсия: не так страшно, как кажется

– Михаил Анатольевич, слово «биопсия» пугает многих. Как проходит эта процедура у вас?

– Мы стараемся сделать все максимально комфортно для пациента. Биопсия проводится трансректально (через прямую кишку) под местной анестезией. Перед процедурой мы проводим комплексную подготовку: обезболивающий гель для слизистой и блокаду парапростатической клетчатки (тканей вокруг железы). Это позволяет свести неприятные ощущения к минимуму. С помощью специального инструмента мы забираем образцы ткани из разных участков простаты. Материал отправляется на гистологическое исследование. Через 7-10 дней пациент приходит за результатом. Мы уже точно знаем: есть ли рак, есть ли подозрительные клетки или все в порядке. От этого зависит дальнейшая тактика: либо наблюдение за доброкачественным образованием (например, аденомой), либо направление к онкологу для лечения рака.

Главное – не бояться

– Хочу выделить самое важное – главное оружие против рака простаты - это информированность и регулярная проверка. Не стоит бояться визита к урологу или анализа крови. Современная диагностика позволяет выявить проблему на самой ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Мужчинам после 40-45 лет стоит взять за правило ежегодный визит к специалисту и сдачу анализа на ПСА. Это простое действие может спасти жизнь.

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