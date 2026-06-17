Олеся Новожилова: «Главное — не останавливаться на достигнутом».

В этом году она стала победителем престижного регионального конкурса «Доктор года 2026». В чем секрет её успеха, почему пациенты доверяют ей самое ценное и как отличить модные тренды в питании от реальной пользы.

— Олеся Леонидовна, поздравляем вас с победой! Конкурс «Доктор года» — это серьезная высота. Награда такого уровня — это всегда коллективный труд или личный вызов? Кому вы в первую очередь посвящаете эту победу?

- Это достижение было бы невозможно без поддержки. Такая награда не столько личный вызов, сколько результат работы всей команды и коллег. Победу я, конечно, посвящаю всем моим пациентам! А также моим коллегам, которые работают на благо здоровья. Именно доверие людей и совместный труд стали фундаментом для этого триумфа.

- Конкурс оценивает не только профессиональные знания, но и отзывы пациентов, их доверие. Как вы думаете, почему именно вам удалось завоевать сердца людей в этом году?

- Наверное, потому что я искренне стараюсь помочь каждому своему пациенту, всегда дать надежду, что обязательно мы вместе найдем выход из ситуации, всегда верю в успех лечения. И самое важное, я как врач, просто обязана не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать свои навыки, проходить обучение и внедрять современные методы диагностики и лечения, чтобы предлагать людям самое лучшее.

Олеся Новожилова: «Главное — не останавливаться на достигнутом».

- «Мы — то, что мы едим». Но сегодня вокруг правильного питания (ПП) столько мифов! Как вы относитесь к современным трендам: интервальному голоданию, безглютеновым диетам, отказу от молочки? Это мода или реальная польза?

- Однозначно заявляю – все эти современные утверждения – мода на тренды. Я вообще слово "диета" не люблю. Питание — это образ жизни.

- Интервальное голодание: Кому-то комфортно так питаться, и человек чувствует себя хорошо. Но, не зная об особенностях своего организма (например, о застое желчи), можно спровоцировать серьезные проблемы вроде желчнокаменной болезни.

- Безглютеновое питание: Это специальное питание для очень малого процента населения — больных целиакией или аллергией. Отказываясь от глютена без показаний, человек перестает получать важные для организма вещества.

- Отказ от молочки: Это еще более серьезная ошибка. Полный отказ может привести к дефициту кальция. Ограничить потребление можно при непереносимости или аллергии, но исключать молочные продукты из рациона здорового человека нельзя.

Олеся Новожилова: «Главное — не останавливаться на достигнутом».

- Читатели любят конкретику. Назовите три правила, которые каждый может начать соблюдать уже сегодня вечером.

1. Умеренность в еде. Не переедать.

2. Разнообразие в еде. Включать в рацион разные продукты.

3. Соблюдение режима приема пищи. Питаться по расписанию.

- В чем главная «фишка» Вашей клиники?

- С момента открытия мы успешно внедрены инновационные методы лечения не только гастроэнтерологических проблем и избыточного веса, но и заболеваний опорно-двигательного аппарата. И на мой взгляд у нашей клиники «Физиоздоровье» есть два лавных козыря. Первый — это применение уникальных физиотерапевтических аппаратов, которых нет больше ни у кого в городе. Второй — команда настоящих профессионалов.

Олеся Новожилова: «Главное — не останавливаться на достигнутом».

- Победа в «Докторе года 2026» — это вершина или только начало? Какие цели вы ставите перед собой и перед клиникой «Физиоздоровье» на ближайшие несколько лет?

- Я думаю, это начало!! Никогда нельзя останавливаться на достигнутом. В ближайших планах — расширение клиники, привлечение новых специалистов и внедрение еще более современных методов диагностики и лечения. Для меня крайне важен результат, мой пациент должен обязательно не просто получить качественное лечение – он должен быть здоров. Читателям хочу пожелать. Обязательно ходите на профилактические осмотры, чтобы предотвратить заболевание на ранних стадиях и спасти жизнь. Здоровье — это самое главное — напутствует доктор. И с этим трудно поспорить.

Реабилитационный центр в Туле «Физиоздоровье»

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