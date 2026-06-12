Губернатор Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем России. Фото: Алексей ФОКИН.

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Днем России.

В своем обращении он отметил, что этот праздник объединяет всех, кто искренне любит свою страну, гордится ее многовековой историей, богатым культурным наследием и выдающимися достижениями. Сила России всегда была и остается в ее народе – талантливых, трудолюбивых, мужественных и преданных своему Отечеству гражданах. Многие страницы нашей славной истории связаны с Тульской областью. Наши земляки прославили страну ратными подвигами, научными открытиями, трудовыми и творческими свершениями, внесли значительный вклад в укрепление ее могущества и авторитета. Сегодня туляки продолжают достойно трудиться на благо региона и всего Отечества, добиваются успехов в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре и спорте, с честью выполняют свой воинский долг, защищая национальные интересы России.

- Особую значимость этот праздник приобретает в Год единства народов России. Сегодня наша историческая общность только крепнет, а народы России, объединенные общими ценностями, строят сильное, нерушимое государство. Уверен, что наше единство, ответственность за будущее Родины, уважение к ее традициям, стремление созидать будут и впредь служить надежной опорой для дальнейшего устойчивого развития и процветания державы., - сказал глава региона.

Также Дмитрий Миляев пожелал, чтобы в каждой семье царил мир, согласие и благополучие!