"ОПОРА РОССИИ" и Ассоциация женщин-лидеров «Содружество» подписали соглашение о сотрудничестве.

Тульское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и Тульская региональная общественная организация «Ассоциация Женщин-Лидеров «Содружество» заключили соглашение о партнерстве и совместной работе. Документ направлен на укрепление предпринимательского сообщества региона, содействие малому и среднему бизнесу, а также создание новых возможностей для женщин в бизнесе.

Подписи под соглашением поставили председатель Тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов и президент Ассоциации «Содружество» Илиана Марина.

Тульское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» - региональное подразделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства, объединяющей бизнесменов региона. Организация защищает интересы предпринимателей, способствует развитию деловой среды, поддерживает бизнес-инициативы и налаживает эффективный диалог между властью и бизнесом.

Тульская региональная общественная организация «Ассоциация Женщин-Лидеров «Содружество» - общественное объединение, деятельность которого направлена на раскрытие лидерского потенциала женщин, поддержку социальных, образовательных и предпринимательских проектов, укрепление деловых связей и создание условий для самореализации женщин в различных сферах общественной и экономической жизни.

Стороны договорились о развитии партнерских отношений, обмене опытом и эффективными практиками, организации совместных деловых, образовательных и общественных мероприятий. Представители организаций будут участвовать в конференциях, круглых столах, экспертных дискуссиях и других проектах, направленных на улучшение предпринимательской среды в регионе.

«ОПОРА РОССИИ» и «Содружество» объединили усилия для поддержки женского предпринимательства

Особый акцент в сотрудничестве сделан на поддержке женского предпринимательства. В планах - создание дополнительных условий для профессионального роста женщин-бизнесменов, развитие наставничества, деловых связей и популяризация успешных практик ведения бизнеса.

«Это соглашение объединяет усилия наших организаций в достижении общих целей по развитию предпринимательства в Тульской области, — прокомментировал Михаил Глухов. - Для «ОПОРЫ РОССИИ» важно создавать условия для роста малого и среднего бизнеса, а также поддерживать инициативы в сфере женского предпринимательства. Уверен, совместная работа позволит реализовать новые проекты, которые будут способствовать экономическому развитию региона и повышению деловой активности граждан».

Обе стороны выразили надежду, что их взаимодействие станет прочной основой для реализации социально значимых и предпринимательских инициатив, поможет укрепить институт бизнеса и сформировать благоприятный деловой климат в Тульской области.