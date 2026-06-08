В Туле партия «Новые люди» провела концерт уличных музыкантов и ярмарку в поддержку местных производителей.

В Туле партия «Новые люди» провела масштабный праздник в Платоновском парке. Он объединил на одной площадке уличных музыкантов и местных производителей. На фестивале дали старт новому сезону проекта «Голос города».

Всё лето на площадках в городских парках и скверах будут выступать музыканты, вокалисты и другие артисты. У них появится возможность найти первых зрителей, а все желающие смогут узнать больше об уличной культуре Тулы и области. Завершится сезон большим музыкальным фестивалем, на котором выступят лучшие исполнители. Победители сезона получат возможность записать свои песни на студийном оборудовании и снять профессиональные клипы.

В Туле партия «Новые люди» провела концерт уличных музыкантов и ярмарку в поддержку местных производителей.

«Мы помогаем талантам сделать первые шаги к большой сцене. Как для новичков, так и для опытных артистов выступление стало шансом стать заметными в культурной жизни нашего города. Зрители с восторгом поддерживали выступающих. Это доказывает, что проект живой и востребованный», — говорит депутат Тульской городской Думы от партии «Новые люди» Анна Иванова.

Одновременно с концертом состоялась ярмарка местных производителей. Гости смогли узнать об уникальных товарах и услугах, а также поддержать локальный бизнес.

В Туле партия «Новые люди» провела концерт уличных музыкантов и ярмарку в поддержку местных производителей.

«Такие ярмарки мы проводим уже не первый раз, чтобы каждый мог убедиться лично: в Тульской области замечательные предприниматели, которые создают отличные продукты. Им сложно конкурировать с крупными федеральными сетями, но по качеству товаров наши производители ничуть не уступают. За каждым локальным брендом стоят рабочие места, налоги и настоящая гордость за свой регион», — отметила Анна Иванова.

Она добавила, что партия продолжит проводить фестивали, которые будут формировать местные сообщества предпринимателей, музыкантов и молодёжи. Узнать больше об этой работе и записаться на следующие фестивали можно по ссылке: vk.com/newpeople.tula.

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