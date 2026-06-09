Услышан голос каждого: на форуме «Есть результат!» обсудили Народную программу партии «Единая Россия»

Пленарное заседание открыл Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Событие объединило представителей партии, органов власти всех уровней, экспертов здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, бизнеса, общественных организаций. Тульскую область на форуме представила делегация во главе с Губернатором Дмитрием Миляевым.

В первой части мероприятия прошла серия круглых столов по обсуждению дальнейших шагов в развитии страны и инициатив по повышению благополучия граждан. Во второй части состоялось пленарное заседание, которое открыл Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что «Единая Россия» следует принципу «государство — для человека» и старается сделать все, чтобы эти закономерности воплотились в жизнь даже в самых непростых условиях пандемии, беспрецедентных санкций и фактически открытой войны коллективного Запада против России.

«Сплотившись вокруг Главы нашей страны, мы доказали, что способны отражать самые опасные угрозы, справляться с самыми сложными вызовами, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Мы умеем держать удар. Это совершенно очевидно всему миру. От нас, как от правящей политической силы, требуются решимость и воля, проверенные временем и единством с нашим народом. Будущее России мы строим вместе. И, конечно, вместе победим».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, выступая на пленарном заседании, назвал «Единую Россию» политическим фундаментом стабильности и ключевым партнером в реализации значимых инициатив и задач, поставленных Президентом России. По его словам, за пять лет совместной работы в регионах открылись новые заводы, производство, созданы тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Государство получило ресурсы для строительства дорог, больниц, школ, поддержки семей, обороны и безопасности.

«Все эти результаты — забота о людях, о семьях, о защитниках — и есть смысл национальных целей, которые перед нами поставил Президент. Правительство готово к дальнейшей плотной совместной работе», — резюмировал Александр Новак.

Дмитрий Миляев рассказал о том, с какими предложениями в Народную программу выступили жители Тульской области.

Ключевой темой форума «Есть результат!», которая детально обсуждалась и в ходе круглых столов, и в рамках пленарного заседания, стали итоги Народной программы партии за минувшие пять лет и предложения, озвученные населением страны, для формирования новой редакции документа на предстоящий пятилетний период.

Сбор предложений в Народную программу стартовал в середине февраля нынешнего года. И за это время был организован в рамках городских, районных, региональных форумов, которые прошли, в том числе, и в Тульской области. Инициативы принимались волонтерами «Единой России» на мероприятиях различного масштаба и тематики. Был создан экспертный совет, в который вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов. Было сделано все для того, чтобы был услышан голос каждого заинтересованного в развитии страны жителя.

Ключевые направления новой Народной программы Дмитрий Медведев озвучил в ходе пленарного заседания форума «Есть результат!». Это, среди прочего, технологический суверенитет и сильная экономика, демография и экология, развитие медицины и создание комфортной среды по всей стране. При реализации любых планов должна учитываться поддержка участников специальной военной операции и их семей.

О том, с какими предложениями в Народную программу выступили жители Тульской области, рассказал Губернатор Дмитрий Миляев: «Предложения были разнообразны и разноформатны. В первую очередь, они направлены на удовлетворение основных потребностей людей: это дальнейшая модернизация и реновация системы здравоохранения, капитальный ремонт школ, развитие спортивной инфраструктуры и т.д. Кроме того, без внимания не осталась поддержка наших героев — участников специальной военной операции. Как я уже не раз говорил, только совместными усилиями власти, бизнеса и общества можно построить в нашем регионе территорию семейного счастья. Сегодня это – основная стратегическая задача. Для ее выполнения мы внедрили региональный демографический стандарт, к которому присоединились уже две с половиной тысячи предприятий».

Секретарь Тульского регионального отделения Партии, сенатор Российской Федерации Николай Воробьев подчеркнул, что Народная программа создается на основе предложений граждан. «Для нас важно услышать жителей как крупных городов, районных центров, так и небольших населенных пунктов, чтобы в программе нашли отражение вопросы, которые действительно волнуют людей, - отметил Николай Юрьевич. - Именно поэтому отчетно-программный форум «Есть результат!» мы провели в несколько этапов: 25 форумов прошло во всех муниципальных образованиях области и в 5 территориальных округах Тулы. Затем мы провели 6 окружных форумов и завершили форумную кампанию на региональном уровне. Было собрано более 10 тысяч предложений. Все инициативы проанализированы и будут учтены при формировании новой Народной программы».

Тульская делегация на отчетно-программном форуме партии «Единая Россия».

«Народная программа «Единой России» – уникальный проект, - сказал статс-секретарь, заместитель министра спорта РФ, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Александр Никитин. - Система сбора предложений, которая включает и муниципальный, и региональный, и окружной уровни, позволяет услышать и отразить запросы людей из всех округов и районов. Уверен, что новая Народная программа «Единой России», которую утвердит съезд партии Президента, станет драйвером развития нашей страны на следующие пять лет».

«Сегодня мы еще раз убедились, что Народная программа – действительно народная, создана на основе предложений и пожеланий самих граждан, - подчеркнула депутат Государственной Думы ФС РФ, член фракции «Единая Россия» Надежда Школкина. – Сегодня мы еще раз убедились, что нам есть чем гордиться: для каждого субъекта, каждого района, муниципалитета, для каждого человека сделано очень многое. И это говорит о том, что Народная программа - масштабная и одновременно реалистичная, была выполнена в полном объеме, несмотря на сложнейшие условия, в которых она формировалась и воплощалась в жизнь».

Итоги пятилетнего периода реализации программы, а также предложения в новую редакцию документа обсудили участники форума в ходе круглых столов по различным социально значимым тематикам. В работе каждого из круглых столов приняли участие и выступили в качестве спикеров представители Тульской области: победители предварительного голосования партии «Единая Россия», участники СВО, представители регионального парламента и Тульской городской Думы, органов местного самоуправления, промышленных предприятий, учреждений образования и здравоохранения, активисты «Молодой Гвардии Единой России». Эксперты поделились опытом Тульского региона и озвучили инициативы жителей, сформулированные по итогам муниципальных и регионального форумов.

Новая Народная программа партии будет состоять из двух документов: предвыборная часть, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.