Актеры фильма «Ритмы мечты» вернулись в «Детскую Республику «Поленово».

В «Детской Республике «Поленово» прошла теплая и неформальная встреча с создателями фильма «Ритмы мечты». Для актрисы Алисы Меняйкиной и ее брата Эдуарда этот визит стал настоящим возвращением: всего месяц назад они сами были воспитанниками лагеря - участвовали в смене «Море. Да» с японской тематикой, ходили на кружки, дружили с отрядом и до сих пор с теплотой вспоминают лагерные будни.

Накануне встречи для поленовцев был организован закрытый показ картины. А на следующий день ребята смогли лично пообщаться с режиссером и сценаристом Ириной Боровской, а также с главными героями фильма.

Первым делом Алиса и Эдик отправились не на официальную площадку, а к своим знакомым по смене. Весь день они провели в лагере: гуляли по территории, заходили в отряды, обедали в столовой (шутя, что лагерная еда - лучшая в мире) и участвовали в мастер-классах вместе с друзьями.

Актеры фильма «Ритмы мечты» вернулись в «Детскую Республику «Поленово».

«Это невероятное чувство - вернуться туда, где тебя ждут. Спасибо лагерю за наших друзей!» - поделился Эдуард.

Позже состоялась открытая встреча, на которой дети задавали вопросы о профессии, съемках и мечтах. Ирина Боровская рассказала, что фильм снимался почти за 30 смен, а название выбрано не случайно: «В каждом человеке звучит свой ритм. Слушайте его и стремитесь к своей мечте». Особенно запомнилось ребятам признание: «Я шла к первому полнометражному фильму двадцать лет» - после этих слов даже самые шумные замолчали.

Алиса и Эдуард тоже поделились своими историями. Эдик снимается с шести лет, играет в театре, занимается кроссфитом, играет на барабанах и пианино, имеет третий взрослый разряд по шахматам и учится на «четверки» с «пятерками». Алиса уже пробует себя в режиссуре - сняла два короткометражных фильма, шьет игрушки, танцует в восьми стилях и готовится к ОГЭ. «Учеба - основа саморазвития. Без нее никуда», - сказала она.

Актеры фильма «Ритмы мечты» вернулись в «Детскую Республику «Поленово».

На вопрос о знаменитой сцене под дождем Ирина Боровская раскрыла секрет: «Это были поливальные машины. Все тщательно продумано - только свет выставляют по несколько часов». Так ребята узнали: кино - это не только вдохновение, но и огромный труд.

Вечером Алиса и Эдик попрощались с друзьями, обещая вернуться. Их визит напомнил всем: «Детская Республика «Поленово» - это место, куда хочется возвращаться, независимо от того, снимаешься ли ты в кино или только ищешь свой путь.