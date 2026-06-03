Диоксид циркония – король лучезарной и здоровой улыбки на всю жизнь

Врач–стоматолог стоматологической клиники «Mclinic» Илья Анатольевич Маринин.

Реставрации из диоксида циркония - один из самых современных и востребованных типов зубных протезов. Этот материал отличается высокой прочностью, биосовместимостью и отличными эстетическими свойствами.

В отличие от металлокерамики, у циркониевых коронок нет металлической основы. Это особенно важно для пациентов с аллергией на металлы. Кроме того, такие коронки практически неотличимы от натуральных зубов - они обладают естественной прозрачностью, как у зубной эмали.

Для начала коротко выделим главные преимущества материала:

Прочность. Диоксид циркония - один из самых крепких материалов в стоматологии. Коронки из него устойчивы к механическим повреждениям, поэтому после установки можно не ограничивать себя в еде.

Эстетичность. Материал максимально имитирует натуральные зубы, оставаясь незаметным на фоне остальных.

Гипоаллергенность. Цирконий не вызывает аллергических реакций.

Минимальная обточка. Для установки требуется меньше обтачивать зуб, чем при металлокерамике, что позволяет сохранить больше здоровых тканей.

– Илья Анатольевич, почему диоксид циркония считается более эстетичным материалом для коронок?

– В основе нет металла, а сама коронка тоньше. Это позволяет добиться максимальной естественности. Кроме того, такие коронки изготавливаются с помощью цифровых технологий - компьютер и робот вытачивают их с высокой точностью, что исключает человеческий фактор.

– Как проходит подготовка зуба под циркониевую коронку?

– Зуб обтачивается примерно на 1 мм, этого вполне достаточно. Это меньше, чем под металлокерамику, ведь у нее есть и металлический слой, и слой керамики, а цирконий - это единый материал. Если зуб здоровый, депульпировать его не нужно - он остается живым.

– Почему стоит отказаться от металлокерамики?

– Изготовление металлокерамики сложнее и требует больше визитов к врачу. Точность ниже, так как процесс во многом ручной. Металл в полости рта может вызывать гальванизм(возникновение микротоков в полости рта из-за взаимодействия металлических конструкций (коронки, импланты, мосты, пломбы) с слюной), не совсем приятные ощущения. Также фиксирующий цемент со временем разрушается, впитывает бактерии, что может привести к разрушению зуба под коронкой. И есть еще один существенный момент-металлокерамике свойственны сколы керамического покрытия даже при незначительных нагрузках.

– В чем универсальность циркониевых коронок?

– Цирконий полностью заменяет металлокерамику. Его можно использовать как для передних, так и для жевательных зубов. Он эстетичнее и тоньше, что особенно важно для зоны улыбки.

– А как насчет срока службы и стоимости?

– Металлокерамику рекомендуют менять каждые 6-8 лет из-за свойств цемента. У циркония ограничений по сроку службы нет - он может служить всю жизнь.

За годы работы мы пришли к выводу , что стоит отказаться от металлокерамики на зубах, поэтому теперь снижаем стоимость циркониевых коронок до сопоставимой со стоимостью металлокерамики, чтобы сделать современное протезирование доступным.

– Отличается ли сам процесс протезирования?

– Да, с цирконием все быстрее и точнее. Используется цифровой протокол: сканирование на интраоральном 3D-сканере, важный инструмент в современной стоматологии. Он позволяе получать высокоточные цифровые модели зубов и полости рта, что значительно упрощает процесс диагностики, лечения и изготовления протезов. Далее этап моделирования и изготовления на CAD/CAM-оборудовании. Металлокерамика требует больше этапов и примерок.

Диоксид циркония - это современный стандарт в протезировании. Он сочетает в себе прочность, эстетику и безопасность, а цифровые технологии делают процесс установки быстрым и комфортным для пациента.

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