«Губернаторский дневник-2026» наградил победителей.

Второй год подряд конкурс проводился среди школьников со 2 по 11 класс для поощрения тех, кто продемонстрировал особые успехи в учебе. Организатором выступил медиаходинг «Дом прессы» - издатель газеты «Комсомольская правда» в Туле совместно с правительством Тульской области.

Победителей приветствовал заместитель Губернатора Тульской области Ярослав Раков, отметивший, что с каждым годом число участников проекта растет. В этом году количество участников почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом – 1228:

- Ребята, я благодарю вас за смелость и целеустремленность, трудолюбие и желание победить. Учеба – это труд, а учеба на «отлично» – это упорный труд с четкой целью. И это достойно уважения в любом возрасте. Поздравляю вас с заслуженной победой! Новых побед и свершений вам! Ну и, конечно, веселых, вдохновляющих каникул.

«Губернаторский дневник-2026»: отличники со всей Тульской области награждены!

В этом году было отмечено 50 победителей из начальной, основной и средней школы и еще 20 по номинациям: «Семья отличников», «Отличник по истории», «Отличник по информатике», «Отличник по математике», «Отличник по основам безопасности и защиты родины», «Отличник по физике», «Отличник по русскому языку» и «Отличник по биологии».

Все победители получили заслуженные дипломы и подарки от партнеров.

Как заверили организаторы в конце, в следующем году «Губернаторский дневник» расширит свои границы – участников наверняка станет больше, равно как и награждаемых.

«Губернаторский дневник-2026»: отличники со всей Тульской области награждены!

Генеральный партнер конкурса – технический центр «АВТОБОСС».