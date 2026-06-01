Опыт «Детской Республики «Поленово» представили на главном форуме эндокринологов страны.

С 26 по 29 мая 2026 года в Москве прошёл XI (XXXII) Национальный конгресс эндокринологов с международным участием, объединивший ведущих специалистов отрасли. Одной из центральных тем стала организация летнего отдыха для детей с сахарным диабетом I типа.

В рамках профильной сессии, которую модерировала главный внештатный детский эндокринолог Минздрава России, профессор Валентина Петеркова, прозвучал доклад руководителя программы «Альфа-Эндо» Анны Карпушкиной. Она особо отметила уникальный пятилетний опыт сотрудничества с «Детской Республикой «Поленово», назвав его образцом инклюзивного подхода и высокого уровня медицинского сопровождения.

По инициативе участников сессии к обсуждению подключилась Ирина Петровна Дмитриева, заместитель директора «Детской Республики «Поленово» по воспитательной работе. Она поделилась практическим опытом организации жизни детей с диабетом в лагере.

«Уже пять лет мы принимаем таких ребят как на 21-дневных, так и на коротких тематических сменах, - рассказала Ирина Петровна. - В каждом отряде, где есть дети с диабетом, постоянно работают врач и медицинские помощники. Контроль уровня глюкозы проводится круглосуточно - в том числе ночью, в 3 часа утра, и во время всех активностей».

Она подчеркнула: дети с диабетом участвуют во всех лагерных мероприятиях, от спортивных соревнований до клубных часов, без ограничений. Главная задача команды - создать такую среду, в которой ребёнок чувствует себя обычным участником коллектива и может просто радоваться каникулам.

Выступление вызвало живой интерес у аудитории, включая ведущих эндокринологов страны. Опыт «Детской Республики «Поленово» был признан ярким примером эффективного взаимодействия медицины и педагогики в вопросах социализации и реабилитации детей с хроническими заболеваниями.

Конгресс подтвердил, что правильно организованный лагерный отдых - не роскошь, а важная часть терапии, способствующая как физическому, так и психологическому благополучию юных пациентов.