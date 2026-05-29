Есть результат! «Единая Россия» подвела итоги реализации Народной программы

В Туле прошел отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!».

Начиная с марта, состоялось 30 муниципальных форумов, их участниками стали более 2 500 тысяч человек. В ходе обсуждений было собрано порядка 8 500 предложений по развитию региона. Следующим этапом стали окружные форумы. Шесть окружных площадок объединили свыше тысячи человек, итогом их работы стали еще 1 500 инициатив.

Таким образом, за три месяца работы было собрано более 10 000 предложений. Большинство из них касалось развития территорий, повышения качества жизни, развития экономики, модернизации инфраструктуры, совершенствования системы образования и здравоохранения, и, конечно, поддержки участников СВО.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Губернатор Дмитрий Миляев поблагодарил членов партии «Единая Россия» и всех, кто принимал участие в разработке и реализации Народной программы. На территории Тульской области реализуется более 20 партийных проектов, которые направлены на развитие инфраструктуры, сплочение людей, улучшение социальной ситуации. Многие партийные инициативы за это время легли в основу федеральных и региональных программ, благодаря которым в Тульской области реализуется капитальный ремонт школ и детских садов, обновляются учреждения здравоохранения, модернизируются сферы дорожного строительства и ЖКХ.

– Безусловно, это результат труда каждого члена партии, каждого ее сторонника, результат труда каждого жителя Тулы и Тульской области, – отметил Дмитрий Миляев.

– Мы вместе делаем то, что необходимо людям, чтобы их жизнь становилась лучше, каждый житель области чувствовал, что не забыт даже в самом отдаленном селе, - подчеркнул Губернатор.

Сенатор РФ, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, отметил, что Народная программа партии строится на постоянном диалоге с жителями. В Тульской области выстроена многоуровневая система обсуждения инициатив, включившая муниципальные и окружные форумы, стратегические сессии и тематические обсуждения с участием экспертов, общественников и жителей.

– Наша задача не просто собрать инициативы, а превратить их в конкретные решения и механизмы реализации, - подчеркнул Николай Воробьев.

Заместитель Министра спорта РФ, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Александр Никитин отметил важность того, что Народную программу партии формируют сами жители и поблагодарил их за активную жизненную позицию. «Будем работать!» - подчеркнул Александр Никитин.

В своем обращении командир 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда Юрий Бровко выделил, что Тульская область в числе флагманов поддержки участников СВО.

– Благодаря тулякам в нашем подразделении есть вся необходимая, самая сложная, самая дорогая техника, абсолютно всё, что необходимо для спасения жизни наших раненых ребят, – сказал он.

В рамках форума Дмитрий Миляев наградил жителей региона, внесших вклад в развитие Тульской области. В их числе глава администрации Каменского района Светлана Карпухина. Она поблагодарила Губернатора за высокую оценку работы, отметив, что достичь высоких показателей было бы невозможно без команды единомышленников. Все муниципалитеты участвуют в реализации Народной программы «Единой России», и практически все, что было запланировано, выполнено. В программе на следующие пять лет будет еще больше задач и направлений. И над этим должна работать команда.

- У команды должен быть лидер. Дмитрий Вячеславович, уверена, выскажу мнение большинства, что таким человеком являетесь вы. Поэтому было бы важно предложить съезду партии «Единая Россия», чтобы вы были во главе этой команды, - заключила она.

Форум продолжился в формате стратегических сессий, где участники обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, развития массового спорта, благоустройства общественных пространств, модернизации ЖКХ, развития дорожной инфраструктуры.

Инициативы по благоустройству и развитию муниципалитетов рассматривались на стратегической сессии «Обустройство самой большой страны в мире: от крупных городов до малых населенных пунктов», в работе которой приняла первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, член фракции «Единая Россия» Надежда Школкина.

По итогам работы форума предложения, сформированные в ходе муниципальных, окружных и регионального этапов, будут систематизированы и направлены для дальнейшей подготовки Народной программы партии «Единая Россия» на 2026–2031 годы.