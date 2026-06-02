В «Детской Республике «Поленово» стартовала первая летняя смена 2026 года под названием «Мы - одна страна». Уже в первые дни лагерь наполнился энергией, творчеством, спортом и дружбой.

Участниками смены стали школьники из Москвы, Московской области, Тулы и других районов Тульской области. Особое внимание уделено инклюзии: среди воспитанников - дети из реабилитационных центров, в том числе глухие и слабослышащие ребята. Как всегда, лагерь создает условия, в которых каждый чувствует себя своим и находит занятие по интересам.

Сразу после заезда прошли игры на знакомство и командообразование. Вечером состоялись первые отрядные мероприятия, а кульминацией первого дня стала торжественная линейка открытия. Ребята выбрали премьер-министров и членов президентского совета, утвердили план смены и экономическую программу для каждой провинции. Поднятие флага под гимн Республики завершило праздник.

С первых дней заработали любимые лагерные проекты:

- Мастерские - от выжигания до радиоэфира;

- Спортивные турниры - мас-рестлинг, сабсоккер, шашки на первенство Республики;

- Досуг - дискотеки, киновечера и экскурсия в музей-усадьбу В.Д. Поленова;

- «Отрядный альбом» - дети собирают фотонаклейки, чтобы получить мерч DRP и сохранить память о друзьях.

Традиционная радиопередача «СМС-очки для деточки» уже в эфире - родители могут отправлять музыкальные приветы через специальный сервис, и ребята с нетерпением ждут каждое сообщение.

Особое внимание - новому формату рубрики #ГеройДня: теперь ежедневно публикуются два поста. Один посвящен главному герою дня (например, Миша Юханов, который помогал вожатым и поддерживал порядок в отряде), второй - героям всех отрядов, чьи добрые дела и достижения тоже заслуживают признания. Такой подход позволяет замечать каждого ребенка.

К началу сезона была полностью обновлена провинция «Радужная» - территория стала комфортнее и уютнее. Это лишь часть масштабных изменений, которые лагерь подготовил к лету 2026 года.

«Детская Республика «Поленово» вступила в новый сезон с теплой атмосферой, яркими традициями и заботой о каждом воспитаннике. Впереди - еще много событий, открытий и настоящих детских побед!