В Тульской областной детской музыкальной школе имени Г.З. Райхеля прошел выпускной вечер

90 юных музыкантов завершили обучение в Тульской областной детской музыкальной школе имени Г.З. Райхеля.

Торжества открыл сводный молодежный духовой оркестр «Арсенал-Брасс» под руководством дирижера Романа Анатольевича Хотина. Выпускники 117-го учебного года исполнили лучшие сольные и ансамблевые номера, ставшие итогом их многолетнего обучения.

По завершении праздничного концерта в торжественной атмосфере состоялось вручение свидетельств об окончании музыкальной школы. Многие выпускники были отмечены почетными грамотами за достижения в учебе и активную концертную деятельность, получили рекомендации к поступлению в средние профессиональные образовательные учреждения в области искусств. Звучали трогательные слова благодарности в адрес администрации и преподавателей от родителей.

За годы существования школы, к миру искусства приобщились многие тысячи юных музыкантов, лучшие из которых стали профессионалами: композиторами, солистами - инструменталистами, оркестрантами, профессорами и преподавателями музыкальных вузов, училищ, колледжей, школ и лицеев, руководителями учреждений, творческих коллективов.

По праву школа может гордиться своими воспитанниками – лауреатами и дипломантами Международных, Всероссийских конкурсов и фестивалей. Ее выпускники продолжают образование в средних и высших учебных заведениях культуры и искусства России. Выпускниками школы являются профессора Московской государственной консерватории, профессора РАМ им. Гнесиных, Минской консерватории и многих других.

Выпускной вечер-2026 стал праздником достижений и теплым прощанием со школой, воспитавшей новое поколение музыкантов.