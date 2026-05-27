Александр Никитин: «Основные работы по ремонту Красноармейского проспекта должны завершиться к 1 сентября»

Основные работы по ремонту Красноармейского проспекта должны завершиться к 1 сентября.

В середине мая в центре Тулы начался масштабный ремонт 2-километрового участка Красноармейского проспекта. Комплексные работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Будет полностью заменено асфальтовое покрытие, обустроена ливневая канализация, тротуары, остановочные площадки, заменены остановочные павильоны, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

По окончании ремонта жители и гости города получат более безопасный и удобный подъезд из центра города к Московскому вокзалу, западной части Привокзального округа и некоторым социальным объектам, в том числе, к расположенным поблизости центрам образования №27 и №23.

Александр Никитин совместно с директором Центра организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы Александром Решетовым, а также координатором проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» в регионе, депутатом Тульской городской Думы Алексеем Ишутиным осмотрел ход работ и ознакомился с проектом ремонта дороги. Никитин отметил, что обновленный проспект должен стать безопаснее и комфортнее для всех участников дорожного движения, жителей Тулы и гостей города.

«Красноармейский проспект — одна из ключевых транспортных артерий Тулы: ежедневно по нему передвигаются тысячи горожан, в том числе учащиеся близлежащих школ, педагоги и воспитанники детских садов вместе с родителями, - сказал Никитин. – Важно, чтобы перемещение здесь было безопасным для всех участников дорожного движения. Задача партийного, народного контроля обеспечить соблюдение качества и сроков реализации такого нужного для людей проекта. Ожидаем, что к 1 сентября, началу учебного года, основные работы на объекте завершатся».

Ишутин отметил, что ремонт Красноармейского проспекта проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализация которого на особом контроле губернатора Тульской области, правительства региона и администрации города.

«Наша задача - общественный контроль, - сказал он. – Необходимо наладить взаимодействие между жителями, администрацией города, подрядной организацией, чтобы оперативно реагировать на все вопросы, в случае их появления. Важно, что все работы в областном центре сегодня проходят при участии активных горожан».

Партийный проект «Безопасные дороги» направлен на повышение безопасности дорожного движения, модернизацию дорожной инфраструктуры, снижение аварийности и улучшение качества жизни жителей региона. Также в рамках проекта проводятся уроки по безопасности дорожного движения для школьников, организованные депутатами партии «Единая Россия», а также Всероссийская ежегодная онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».