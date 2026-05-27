ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Общество27 мая 2026 12:40

В Туле состоялось 21-е очередное заседание городской Думы

Под председательством Главы города Тулы, руководителя фракции «Единая Россия» Алексея Эрка депутаты рассмотрели более 20 вопросов
Был утвержден отчет об исполнении бюджета города Тулы за 2025 год, за I квартал 2026 года, внесены изменения в бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Внесли изменения в решение «Об организации платных городских парковок в муниципальном образовании город Тула». Право бесплатно парковаться на платных городских парковках предоставлено автомобилям Почты России, имеющим соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи. Приняты решения о передаче в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений и др.

Депутаты единогласно поддержали решение об установке мемориала «Наша сила в единстве», который посвящен героическим защитникам свободы и независимости нашего Отечества в годы Великой Отечественной войны и нашим современникам – участникам СВО.

Он посвящен подвигу защитников свободы и независимости нашей страны. Его концепция символизирует связь поколений – участников Великой Отечественной войны и современных военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Основными элементами памятника станут два танка: Т-34-85 легендарной танковой колонны «Димитрий Донской», которую создали на пожертвования верующих по инициативе Московской патриархии, и современный танк с газотурбинным двигателем Т-80 Б.

– Проект создан по инициативе туляков, поддержан администрацией города, членами комиссии по историческому наследию и городской топонимии. Свое благословение дал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Одним из идейных вдохновителей, человеком, который принимал непосредственное участие в реализации проекта, стал Василий Маркович Мирошниченко – Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, участник Сталинградской битвы, – отметил Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк.

Памятник посвящен легендарной танковой колонне «Димитрий Донской». Сбор пожертвований на ее строительство был объявлен православной церковью в 1943 году – в год 25-летия Красной Армии и победы в Сталинградской битве, когда наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне.

– Но все понимали, что враг еще обладает огромным военным потенциалом, и для решительных наступательных операций нам остро не хватало бронетанковой техники. И тогда духовенство Московской патриархии обратилось к Сталину с просьбой открыть госсчет, куда могли бы поступать пожертвования верующих. Была собрана огромная сумма по тем временам: свыше 8 миллионов рублей, большое количество драгоценностей, золотых и серебряных предметов. На эти средства в короткий срок построили 40 танков. Вторым элементом памятника будет современный танк Т-80 Б, который в условиях спецоперации показал свою надежность, боеспособность. Мемориал будет напоминать нам о том, что только вместе мы способны преодолеть любые испытания. В сплоченности – наша сила. Когда народ и армия едины, Победа обязательно будет за нами. Так было в далеком 1945-м, так будет и сейчас, – подчеркнул Глава Тулы.

– В этом году Тула отметит сразу три значимые даты – 880-летие со дня образования, 85-летие Тульской оборонительной операции, 50-летие присвоения Почетного звания «Город-герой». Одно из важных направлений работы городской администрации – увековечение имен героев и благоустройство памятных мест. Символично, что новый мемориал на Московском шоссе – танковой колонне «Димитрий Донской» и нынешним защитникам Родины – появится именно в этом году. Два танка будут символизировать связь поколений и непрерывность традиций воинской доблести, – сказал глава администрации Илья Беспалов.

Внесли дополнения в план мероприятий по реализации предложений (заявок) жителей в рамках муниципального проекта «Наш город» в 2026 году. Благодаря экономии средств по результатам проведенных конкурсных мероприятий в адресный список включены еще 95 объектов. Финансирование составит 28,4 млн рублей.

– Недавно на заседаниях рабочих групп по реализации проекта мы с коллегами обсудили перечень дополнительных предложений жителей. При отборе заявок оценивались актуальность, необходимость и востребованность работ, – отметила первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Проект «Наш город» доказал свою эффективность и стал действенным инструментом решения локальных вопросов. Депутаты Тульской городской и областной Думы вместе с сотрудниками администрации Тулы, Городской службой единого заказчика и жителями регулярно проводят мониторинг работ и принимают участие в приемках благоустроенных объектов. В единой команде мы делаем наш город красивее, уютнее и комфортнее для жизни.