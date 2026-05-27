«Новые люди» усиливают позиции в Тульской области: к команде партии присоединилось более 200 человек.

На нём сторонники партии подвели предварительные итоги работы в регионе и наметили планы на будущее. Более 200 жителей Тульской области получили партийные билеты, присоединившись к команде «Новых людей». Многие из них уже сегодня реализуют благотворительные, образовательные и другие проекты. Статус члена партии поможет вывести эту работу на новый, более масштабный уровень.

Депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова и депутат гордумы Тулы Анна Иванова отметили тех, кто внёс особый вклад в развитие региона. Например, это коллектив службы внедорожной помощи «ДжипХелп», который бесплатно оказывает услуги эвакуатора машинам скорой помощи и автомобилям пожарных. Тульский областной экзотариум наградили за бесплатные экскурсии для детей с особыми потребностями, народный ансамбль Hayastan и Ани Хачатрян — за сохранение культурных традиций. А команду образовательной программы «Я в деле» во главе с Владиславом Зотовым отметили за вклад в развитие молодёжного предпринимательства в Тульской области.

«Каждый из тех, кто получил партийный билет, — живое доказательство того, что настоящая сила в людях, их желании менять наш регион к лучшему, помогать окружающим. Уверена, что вместе мы сможем ещё больше», — отметила Анна Скрозникова.

В региональном отделении партии добавили, что рост числа сторонников отражает запрос на перемены в политике. «Новые люди» открыты для всех, кто готов включаться в развитие Тульской области. В регионе уже функционируют проекты для предпринимателей, молодежи, старшего поколения и не только.

«Каждый из тех, кто присоединяется к нашей команде, привносит что-то новое. Одни развивают уже существующие инициативы, другие приходят со свежими идеями. Мы рады, что наша команда постоянно расширяется. Спасибо всем, кто не ждёт перемен, а становится их частью. Будем вместе работать ради обновления Тульской области», — заключает Анна Иванова.