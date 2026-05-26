Генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин награжден медалью «Никита Демидов».

Генеральному директору медиахолдинга «Дом прессы» Павлу Владимировичу Коренюгину вручили медаль «Никита Демидов». Церемония награждения состоялась в творческом индустриальном кластере «Октава» в рамках выставки «Тульское качество 2026».

Общественная награда учреждена в Тульской области в 2024 году. Ее вручают предпринимателям и трудовым коллективам за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности, которые принесли существенный результат для предприятия и региона, а также получили широкую известность и признание в обществе.

Решение о поощрении приняла специальная Наградная комиссия, в которую вошли представители ведущих общественных и деловых объединений области. В ее состав вошли Общественная палата Тульской области, региональное отделение ОНФ, организация «ЦПОИ – Гражданская Палата», Тульский областной союз работодателей, Торгово-промышленная палата, а также отделения «Деловой России», «ОПОРЫ РОССИИ» и три женских предпринимательских сообщества — «Содружество», «Клуб женщин-предпринимателей» и «Женщины Бизнеса».