Алексей Эрк поздравил выпускников гимназии №11 с праздником Последнего звонка

Мэр Тулы Алксей Эрк поздравил с праздником Последнего звонка выпускников гимназии №11.

В числе гостей присутствовали Сенатор Российской Федерации, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк.

Мэр Тулы поздравил выпускников:

– Этот день символизирует трогательный и волнующий момент – прощание со школой, которая стала за эти годы вторым домом. Впереди вас ждут испытания – сдача единого государственного экзамена. Убежден, что знания, которые вы получили, станут отличным фундаментом, на котором вы построите дальнейшую жизнь. Желаю смело идти вперед, не бояться ошибаться, уверенно делать свой выбор. У вас все получится!

В числе гостей присутствовали Сенатор Российской Федерации, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк.

Алексей Эрк отметил, что сегодня в школах создаются прекрасные условия для учебы, в этом заслуга Губернатора региона Дмитрия Вячеславовича Миляева. Успешно реализуется Народная программа партии «Единая Россия» и проект «Новая школа».

Мэр выразил слова благодарности директору гимназии – депутату Тульской городской Думы Олесе Филиной и всему педагогическому коллективу:

– Низкий поклон за ваш ежедневный сложный и благородный труд! Быть учителем, это не профессия, а призвание. Отдавать частичку сердца каждому выпускнику – дар свыше.

Торжественное мероприятие прошло в молодежном центре «Арт-резиденция ДКЖ».

Глава города отметил, что нынешний год особенный. Тула отметит 880-лет, 85 лет оборонительной операции и 50 лет присвоения звания «город-герой»:

– Мы гордимся нашей историей и помним подвиг предков. Вы – наследники поколения победителей. У вас есть то, что не купить и не отнять – малая Родина. Кем бы вы ни стали, не забывайте родную землю, своих друзей и учителей. Оставайтесь на тульской земле и делайте ее еще красивее! В добрый путь!