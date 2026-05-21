Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 мая 2026 12:08

Руководители города встретились с активистами Тулы

Жителям рассказали об итогах работы и планах по развитию областной столицы
Источник:kp.ru
Алексей Эрк и Илья Беспалов вручили награды активистам.

Алексей Эрк и Илья Беспалов вручили награды активистам.

Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк, глава администрации Илья Беспалов встретились с активными жителями из всех округов областной столицы. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, заместитель председателя Тульской городской Думы , заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова, заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Борис Воловатов, депутаты-единороссы Олеся Филина, Надежда Козьякова, заместители главы администрации города, руководители профильных управлений, а также партийный актив.

Перед началом встречи были организованы консультации по разным направлениям жизнедеятельности, где все желающие получили ответы на интересующие вопросы.

Илья Беспалов поприветствовал участников и подчеркнул, что в Туле продолжается поступательное развитие. Задачи, поставленные на 2025 год, выполнены благодаря слаженной работе команды администрации города при поддержке Губернатора Тульской области, Правительства, депутатского корпуса и всех жителей. Работа по улучшению качества жизни туляков, созданию комфортных условий продолжится. Планы сформированы, их реализация идет по всем направлениям деятельности — от жилищно-коммунального хозяйства до сферы культуры и туризма.

Глава администрации рассказал тулякам о планах на ближайшие пять лет.

Глава администрации рассказал тулякам о планах на ближайшие пять лет.

Глава администрации поделился с жителями ключевыми задачами на следующие пять лет. В областной столице продолжается строительство объектов коммунальной инфраструктуры, цеха механического обезвоживания, новых школ, капитальный ремонт учреждений образования и культуры, масштабный ремонт дорог, трамвайных путей, обновление транспорта, благоустройство общественных пространств. Отдельное внимание уделяют воплощению идей активных жителей: по совместному с депутатами муниципальному проекту «Наш город» и областной программе «Народный бюджет» в Туле ремонтируют дворы, тротуары, меняют окна в домах и решают другие вопросы локального значения. Помогает в этом и программа «Наш район», инициированная главой региона Дмитрием Миляевым.

— Мы продолжаем комплексное развитие города во всех сферах: участвуем в реализации национальных и региональных проектов, направленных на улучшение качества жизни туляков разного возраста. Мы создаем условия для молодежи – это будущее нашего города-героя, мы заботимся о старшем поколении, поддерживаем участников СВО и их семьи – это наш долг. Тула должна стать настоящим городом семейного счастья, где людям комфортно жить, работать и растить детей. Поэтому администрация продолжит работу по намеченным планам с учетом пожеланий горожан. Вместе с вами, активными жителями, мы сделаем Тулу лучше! – сказал глава администрации города.

Глава Тулы подчеркнул, что Народная программа партии «Единая Россия» формируется на основе предложений жителей.

Глава Тулы подчеркнул, что Народная программа партии «Единая Россия» формируется на основе предложений жителей.

– Мы видим, как меняется наш город-герой. Вместе мы реализуем инфраструктурные и социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни туляков, – отметил Алексей Эрк.

Глава Тулы подчеркнул, что Народная программа партии «Единая Россия» формируется на основе предложений жителей, и сегодня мы наблюдаем результаты этой работы: от ремонта дворов до строительства школ и благоустройства общественных пространств. В числе приоритетов — поддержка наших защитников: в регионе действуют более 70 мер поддержки участников СВО и их семей, а на муниципальном уровне по поручению Губернатора также утвержден комплекс мер для военнослужащих.

В мероприятии приняли участие депутаты-единороссы.

В мероприятии приняли участие депутаты-единороссы.

– Для нас важно воплощать в жизнь Народную программу и развивать Тулу как территорию семейного счастья с опорой на наши традиционные ценности, — добавил мэр. — Мы готовимся к юбилеям: 50-летию присвоения Туле звания «город-герой», 85-летию героической обороны и 880-летию основания города. Важно хранить память об этих событиях и передавать её молодежи.

Алексей Эрк и Илья Беспалов поблагодарили всех за неравнодушие и участие в жизни областной столицы и вручили тулякам Почетные грамоты и Благодарности за активную гражданскую позицию.