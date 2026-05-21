Руководители города встретились с активистами Тулы

Алексей Эрк и Илья Беспалов вручили награды активистам.

Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк, глава администрации Илья Беспалов встретились с активными жителями из всех округов областной столицы. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева, заместитель председателя Тульской городской Думы , заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова, заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Борис Воловатов, депутаты-единороссы Олеся Филина, Надежда Козьякова, заместители главы администрации города, руководители профильных управлений, а также партийный актив.

Перед началом встречи были организованы консультации по разным направлениям жизнедеятельности, где все желающие получили ответы на интересующие вопросы.

Илья Беспалов поприветствовал участников и подчеркнул, что в Туле продолжается поступательное развитие. Задачи, поставленные на 2025 год, выполнены благодаря слаженной работе команды администрации города при поддержке Губернатора Тульской области, Правительства, депутатского корпуса и всех жителей. Работа по улучшению качества жизни туляков, созданию комфортных условий продолжится. Планы сформированы, их реализация идет по всем направлениям деятельности — от жилищно-коммунального хозяйства до сферы культуры и туризма.

Глава администрации рассказал тулякам о планах на ближайшие пять лет.

Глава администрации поделился с жителями ключевыми задачами на следующие пять лет. В областной столице продолжается строительство объектов коммунальной инфраструктуры, цеха механического обезвоживания, новых школ, капитальный ремонт учреждений образования и культуры, масштабный ремонт дорог, трамвайных путей, обновление транспорта, благоустройство общественных пространств. Отдельное внимание уделяют воплощению идей активных жителей: по совместному с депутатами муниципальному проекту «Наш город» и областной программе «Народный бюджет» в Туле ремонтируют дворы, тротуары, меняют окна в домах и решают другие вопросы локального значения. Помогает в этом и программа «Наш район», инициированная главой региона Дмитрием Миляевым.

— Мы продолжаем комплексное развитие города во всех сферах: участвуем в реализации национальных и региональных проектов, направленных на улучшение качества жизни туляков разного возраста. Мы создаем условия для молодежи – это будущее нашего города-героя, мы заботимся о старшем поколении, поддерживаем участников СВО и их семьи – это наш долг. Тула должна стать настоящим городом семейного счастья, где людям комфортно жить, работать и растить детей. Поэтому администрация продолжит работу по намеченным планам с учетом пожеланий горожан. Вместе с вами, активными жителями, мы сделаем Тулу лучше! – сказал глава администрации города.

Глава Тулы подчеркнул, что Народная программа партии «Единая Россия» формируется на основе предложений жителей.

– Мы видим, как меняется наш город-герой. Вместе мы реализуем инфраструктурные и социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни туляков, – отметил Алексей Эрк.

Глава Тулы подчеркнул, что Народная программа партии «Единая Россия» формируется на основе предложений жителей, и сегодня мы наблюдаем результаты этой работы: от ремонта дворов до строительства школ и благоустройства общественных пространств. В числе приоритетов — поддержка наших защитников: в регионе действуют более 70 мер поддержки участников СВО и их семей, а на муниципальном уровне по поручению Губернатора также утвержден комплекс мер для военнослужащих.

В мероприятии приняли участие депутаты-единороссы.

– Для нас важно воплощать в жизнь Народную программу и развивать Тулу как территорию семейного счастья с опорой на наши традиционные ценности, — добавил мэр. — Мы готовимся к юбилеям: 50-летию присвоения Туле звания «город-герой», 85-летию героической обороны и 880-летию основания города. Важно хранить память об этих событиях и передавать её молодежи.

Алексей Эрк и Илья Беспалов поблагодарили всех за неравнодушие и участие в жизни областной столицы и вручили тулякам Почетные грамоты и Благодарности за активную гражданскую позицию.