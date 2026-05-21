Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 мая 2026 7:20

Алексей Эрк и депутаты Тульской городской Думы передали дополнительную помощь нашим военнослужащим

В Туле продолжается работа по поддержке участников спецоперации
Источник:kp.ru
Глава города Тулы Алексей Эрк, депутаты Тульской городской Думы, участники проекта «Медики для Победы» передали тульским десантникам автомобильные запчасти.

Глава города Тулы Алексей Эрк, депутаты Тульской городской Думы, участники проекта «Медики для Победы» передали тульским десантникам автомобильные запчасти.

Глава города Тулы Алексей Эрк, депутаты Тульской городской Думы, а также участники проекта «Медики для Победы» передали тульским десантникам автомобильные запчасти.

Алексей Эрк подчеркнул, что Тула – большая волонтерская семья во главе с Губернатором Дмитрием Миляевым.

– Мы помогали нашим парням с первых дней начала специальной военной операции, помогаем сейчас и будем помогать в дальнейшем. Сегодня наши ребята героически противостоят нацизму и защищают Родину, повторяя подвиг своих дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. Низкий им поклон за отвагу и мужество, самоотверженность и силу духа. Они – настоящие герои и патриоты России, – сказал мэр.

Бойцам 119-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й дивизии ВДВ передали стиральные и сушильные машины.

Бойцам 119-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й дивизии ВДВ передали стиральные и сушильные машины.

Глава Тулы выразил благодарность депутатам гордумы, волонтерам, участникам проекта «Медики для Победы», всем неравнодушным тулякам, которые по зову сердца оказывают помощь бойцам.

– Мы постоянно поддерживаем наших военнослужащих, а также военных медиков. Сегодня отправили тульским подразделениям запчасти для автомобилей. Кроме того, мы регулярно передаем бойцам строительные материалы, медицинское оборудование, медикаменты и все, что важно и нужно нашим ребятам на передовой. Спасибо всем, кто помогает нашим военнослужащим. Вместе мы победим! – отметила депутат Тульской городской Думы, заместитель руководителя центра «Герой 71» Елена Шмелева.

Тульские десантники поблагодарили депутатов за оказанную помощь.

Кроме того, бойцам 119-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й дивизии ВДВ передали стиральные и сушильные машины.

– Выражаем огромную благодарность Алексею Алоисовичу Эрку и проекту «Медики для Победы» за предоставленную дополнительную помощь. Без тыла нет фронта. Победа будет за нами! – сказал боец с позывным Коба.

Никита Чусов передал военнослужащим в Луганскую Народную Республику строительные материалы и инструменты (болгарка, шуруповерт, бензопила, саморезы и гвозди).

Никита Чусов передал военнослужащим в Луганскую Народную Республику строительные материалы и инструменты (болгарка, шуруповерт, бензопила, саморезы и гвозди).

Дополнительную гуманитарную помощь для нужд бойцов специальной военной операции передал депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Никита Чусов.

Нашим защитникам в Луганскую Народную Республику направлены строительные материалы и инструменты: болгарка, шуруповерт, бензопила, саморезы и гвозди.

Участникам волонтерской организации «Для СВОих 71» переданы ткани для плетения маскировочных сетей.

Участникам волонтерской организации «Для СВОих 71» переданы ткани для плетения маскировочных сетей.

Также депутат оказал поддержку волонтерской организации «Для СВОих 71», базирующейся в ДК «Иншинский». Волонтерам переданы ткани для плетения маскировочных сетей. За время своей работы неравнодушные активисты этой организации изготовили более 1200 маскировочных сетей, которые были отправлены на передовую, чтобы укрыть наших солдат и боевую технику.

– Поддержка наших защитников и волонтеров – это наш долг и гражданская позиция. Каждый такой вклад приближает нас к Победе, — отметил Никита Чусов.

Напомним, системная работа по поддержке военнослужащих в нашем регионе ведется по инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.