В Туле состоялась встреча Губернатора Тульской области с победителями Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Губернатор Тульской области встретился с победителями Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Фото: материалы пресс-служб.

Одним из ключевых участников встречи стал председатель Тульского регионального отделения ОПОРА РОССИИ Михаил Глухов. Он принимал непосредственное участие в организации регионального этапа премии «Бизнес-Успех», благодаря которому Тульскую область на федеральном уровне представили восемь предпринимателей.

Впервые за десять лет Тульская область вышла в финал Национальной премии. На региональный этап было подано 68 заявок, из которых организаторы отобрали 29 финалистов. Участники прошли образовательную программу на базе Центра «Мой бизнес»: работали с наставниками, защищали проекты, совершенствовали навыки деловой коммуникации и выстраивали партнерские связи. По итогам подготовки восемь представителей региона отправились в Москву на федеральный этап конкурса.

Тульская область показала один из лучших результатов в стране, одержав победу сразу в четырех номинациях из более чем двадцати. Победителями стали: компания «Байкал Майкрофонс» в номинации «Лучший экспортный проект»; «Усадьба Александрово» в номинации «Лучший созидательный проект»; торговый дом «Медовые традиции» в номинации «Лучший проект в сфере торговли»; ООО «Грэнт» в номинации «Лучший технологический проект». Все победители являются участниками проекта «Сделано в Тульской области» и активно используют меры поддержки Центра «Мой бизнес».

По словам Михаила Глухова, результат тульских предпринимателей стал серьезным достижением для региона.

- Тульская область взяла очень высокую планку, победив сразу в четырех номинациях. Мы показали, что тульский бизнес обладает большим потенциалом и способен добиваться серьезных результатов на федеральном уровне. Особенно важно, что за каждым проектом стоит не только сильная команда, но и желание развивать регион, создавать новые рабочие места и двигаться вперед, - отметил Михаил Глухов.

В ходе встречи также обсуждались вопросы развития семейной и демографической политики, внутреннего и гастрономического туризма. Губернатор предложил рассмотреть возможность создания авторского рецепта тульского пряника «со вкусом семейного счастья», а также поручил расширить туристические предложения для гостей региона с целью увеличения продолжительности их пребывания в Тульской области.